बोगस नावांचा समावेश केला तर खबरदार : राजन विचारे
‘बोगस मतदारां’चा समावेश केल्यास घराबाहेर आंदोलन
माजी खासदार राजन विचारे यांचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १० : आगामी ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अधिकाऱ्यांना सज्जड दम दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे महापालिका निवडणुकीसाठी मतदारांच्या यादीत बोगस (खोटी) नावे टाकण्याचा प्रयत्न झाल्यास, संबंधित अधिकाऱ्याच्या घराबाहेर जाऊन आंदोलन करण्याचा इशारा शिवसेना ठाकरे गटाचे माजी खासदार राजन विचारे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
विचारे यांनी म्हटले की, गेल्या साडेतीन वर्षांत ठाण्यात मुख्यमंत्री असूनही महापालिका लुटली गेली. ५,६४५ कोटींच्या बजेटपैकी केवळ ३०-३५ कोटी रुपयेच शिल्लक आहेत. महापालिका भ्रष्टाचारात राज्यात अव्वल ठरली असून, उच्च न्यायालयाने सुमारे दीडशे अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तसेच, चौकशी सुरू असलेल्या अधिकाऱ्याला प्रमोशन देणे लज्जास्पद आहे. नागरिक फसवले गेल्यास शांत बसणार नाही, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनीही सत्ताधाऱ्यांवर तीव्र टीका करत महापालिकेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला. महापालिकेत मनसेची सत्ता आल्यास या भ्रष्टाचाराची चौकशी लावणार, असा इशारा त्यांनी दिला. ठाणे शहराला अजूनही स्वतःचे धरण नसून टँकर माफियांमुळे पाणीटंचाईचा त्रास नागरिकांना होत आहे, असे जाधव यांनी स्पष्ट केले.
संयुक्त मोर्चा
मनसे आणि शिवसेना (ठाकरे गट) या दोन्ही पक्षांनी ठाणे महापालिकेतील गैरव्यवहार, पाणीटंचाई आणि नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांवर सोमवारी संयुक्त मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. गडकरी रंगायतन येथून सायंकाळी ४ वाजता हा मोर्चा महापालिकेवर धडकणार आहे. अविनाश जाधव यांनी सांगितले की, हा पहिला मोर्चा नसेल. बाळासाहेबांनी ओरिजनल फौज ठाण्याच्या रस्त्यावर उतरणार आहे आणि आता यापुढे निवडणुका पैशावर नव्हे, तर कामावर आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर होतील.
