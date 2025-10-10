पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी ५८ काेटींचा निधी मंजूर
पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी
५८ काेटींचा निधी मंजूर
पुनर्बांधणीस प्रशासकीय मान्यता; मुंबई उपनगरातील पशुप्रेमींना दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : गोरेगाव येथील मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या संकुलात आधुनिक मल्टीस्पेशालिटी पशुवैद्यकीय रुग्णालयाची पुनर्बांधणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी ५८ काेटी २२ लाख रुपयांच्या निधीला शासनाच्या कृषी व पशुसंवर्धन विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली. उपनगर पालकमंत्री ॲड. आशीष शेलार यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पाठपुरावा केला होता. त्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आज या रुगाणालयाच्या पुनर्बांधणीस प्रशासकीय मान्यता दिली. यामुळे उपनगरातील पशुप्रेमींना दिलासा मिळाला आहे.
नव्या इमारतीत तीन मजल्यांच्या इमारतीचा आराखडा आहे. सुमारे १० हजार २१० चौरस मीटरच्या या रुग्णालयात लहान-मोठ्या प्राण्यांसाठी अत्याधुनिक व बहुविध सेवांचा समावेश आहे. उपनगरातील व मुंबईतील विविध भागातील प्राण्यांच्या उपचारासाठी येणाऱ्या नागरिकांना ही सुविधा उपयोगी ठरणार आहे. या प्रकल्पात वास्तुविशारदांची मान्यता, सौरऊर्जा प्रणालीची उभारणी आणि पर्यावरणपूरक बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे पशुप्रेमी, शेतकरी, रहिवासी व मुंबई महानगरातील अनेकांची जुनी मागणी पूर्ण होत आहे. नव्या मल्टीस्पेशालिटी पशुवैद्यकीय रुग्णालयामुळे प्राण्यांच्या आरोग्यसेवेतील दर्जा आणि उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून, शेलार यांनी हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम लवकरात लवकर पूर्णत्वास नेण्याचा संकल्प केला आहे.
