पालिकेच्या श्री गणेश गौरव पुरस्कार स्पर्धेचे पुरस्कार वितरण
पालिकेचे गणेश गौरव पुरस्कार प्रदान
स्वप्नाक्षय मंडळ प्रथम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० ः मुंबई महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागाच्या वतीने ‘श्री गणेश गौरव पुरस्कार स्पर्धा- २०२५’चा पुरस्कार प्रदान सोहळा पालिकेच्या ऐतिहासिक सभागृहात आज पार पडला. पालिका प्रशासनाचे उत्तम नियोजन तसेच श्रीगणेश मंडळ आणि नागरिकांच्या सहकार्यामुळे यंदाचा श्रीगणेशोत्सव निर्विघ्नपणे पार पडला, असा गौरव अतिरिक्त पालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) डॉ. अमित सैनी यांनी केला.
या वेळी अंधेरी पश्चिम येथील स्वप्नाक्षय मित्र मंडळ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाला प्रथम पारितोषिक मिळाले. ७५ हजार रुपयांचा धनादेश आणि प्रशस्तिपत्र मंडळाचे अध्यक्ष आणि पालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी स्वीकारले. यंदा या स्पर्धेचे ३६वे वर्ष होते. या स्पर्धेत ६४ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी भाग घेतला होता. या वेळी उपायुक्त (विशेष तथा परिमंडळ-१) चंदा जाधव, उपयुक्त (परिमंडळ-२) आणि गणेशोत्सव समन्वयक प्रशांत सपकाळे, अखिल सार्वजनिक गणेशोत्सव महासंघाचे प्रमुख कार्यवाह सुरेश सरनोबत आदी उपस्थित होते. पालिकेच्या विविध प्रशासकीय विभागांचे सहाय्यक आयुक्त, विभागप्रमुख तसेच विविध सार्वजनिक गणेश मंडळांचे पदाधिकारीही उपस्थित होते. भायखळा पूर्व येथील पंगेरीचाळ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने द्वितीय पारितोषिक मिळाले. या पुरस्काराची रक्कम ५० हजार आहे. तृतीय पारितोषिक विक्रोळी येथील बालमित्र कला मंडळाला मिळाले. ३५ हजार रुपये सन्मानचिन्ह असे या पारितोषिकाचे स्वरूप आहे. विविध सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना मान्यवरांच्या हस्ते पारितोषिके प्रदान करण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.