शिवसेनेचा मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना मदतीचा हात शिवसेनेची साथ"
शिवसेनेचा मराठवाड्यातील
शेतकऱ्यांना मदतीचा हात
मुंबई, ता. १० ः मराठवाड्यातील अतिवृष्टीग्रस्त भागातील शेतकरीबांधवांसाठी शिवसेनेकडून मदत पाठविण्यात आली आहे. शिवसेनेच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या शायना एन.सी, जायंट्स वेल्फेअर फाउंडेशन यांच्या माध्यमातून तीन हजार गृहोपयोगी वस्तूंच्या मदतीचे दोन ट्रक शिवसेनेचे मुख्य नेते, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते भगवा ध्वज दाखवत गुरुवारी (ता. ९) मराठवाडा आणि सोलापूर भागात रवाना करण्यात आले.
८० टक्के समाजकारण, २० टक्के राजकारण या शिवसेनेच्या धोरणाला अनुसरून अतिवृष्टीने प्रभावित क्षेत्रात प्रत्येक शिवसैनिक सहकार्य करत आहे. शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने ३१ हजार कोटींचे विशेष पॅकेज जाहीर केले असून, शेतकरी आणि अतिवृष्टीने बाधित लोकांना थेट मदत यातून मिळणार असल्याचे मत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या वेळी बोलताना व्यक्त केले. शेतकरी हा देशाचा भक्कम पाया असून त्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी सहकार्य करू, असे मत शिवसेनेच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या शायना एन.सी. यांनी व्यक्त केले. या वेळी माजी खासदार गजानन कीर्तिकर, माजी खासदार राहुल शेवाळे, वि.प.स. आमदार मनीषा कायंदे, आमदार मंगेश कुडाळकर, शिवसेना सचिव संजय मोरे, राम रेपाळे, संजय माशीलकर, शिवसेना वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाचे मंगेश चिवटे, रामहरी राऊत, जायंट्स वेल्फेअरचे सदस्य आणि शिवसैनिक मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते.
