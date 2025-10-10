गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्या गाण्यांचा आज स्वर सोहळा
गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्या गाण्यांचा आज स्वरसोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० ः सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्या वतीने गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्या अजरामर गाण्यांचा स्वरसोहळा ‘मेरा साया साथ होगा’ या संगीतमय सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे शनिवारी (ता. ११) सायंकाळी सात वाजता स्वा. सावरकर सभागृह, शिवाजी पार्क येथे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमाची संकल्पना सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञानमंत्री ॲड. आशीष शेलार यांची असून सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात शैलजा सुब्रमण्यम, आनंदी जोशी, निहिरा जोशी, जय आजगावकर या कलाकारांचा सहभाग असणार आहे. या कार्यक्रमाचे निवेदन अंबरीश मिश्र हे करणार आहेत. या कार्यक्रमाचे संगीत संयोजन प्रणव हरिदास यांचे आहे. या कार्यक्रमात एकूण १६ वादकांचा सहभाग आहे. हा कार्यक्रम विनामूल्य आहे.
