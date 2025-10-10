बेस्ट कामगार सेनेची पुनर्बांधणी
शिवसेना भवनात उद्धव ठाकरेंचा कामगार मेळावा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० ः बेस्टमधील कामगारांच्या पतपेढीच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर शिवसेना (ठाकरे) पक्ष सक्रिय झाला आहे. पक्षाने बेस्ट कामगार सेनेची पुनर्बांधणी केली असून नवे पदाधिकारी नेमले आहेत. शिवसेना भवनात शुक्रवारी (ता. १०) मेळावा घेऊन उद्धव ठाकरे यांनी कामगारांना आगामी महापालिका जिंकण्यासाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन केले. ‘माझी सत्ता असती तर बेस्टला वैभवाचे दिवस आले असते. बेस्टमधील एका पराभवाने खचून जाणाऱ्यातला मी नाही, जिद्दीने उभा राहीन,’ असा ठाम विश्वास त्यांनी या वेळी केला.
बेस्टमधील कामगारांच्या पतपेढीच्या निवडणुकीच्या निकालाने ठाकरे बंधूंना मोठा धक्का बसला आहे. बेस्टमध्ये उद्धव आणि राज ठाकरे एकत्र आले; मात्र त्यांना एकही जागा जिंकता आली आही. या निवडणुकीत बेस्ट वर्कर्स युनियनचे नेते शशांक राव यांच्या पॅनेलचे १४ उमेदवार निवडून आले तर भाजप आमदार प्रसाद लाड यांच्या श्रमिक उत्कर्ष सभा प्रणीत सहकार समृद्धी पॅनेलचे सात उमेदवार निवडून आले. ठाकरे बंधूंच्या उत्कर्ष पॅनेलला या निवडणुकीत एकही जागा जिंकता आली नाही. बेस्टमधील या पतपेढीच्या निवडणुकीतील पराभवामुळे उद्धव ठाकरे यांनी बेस्टमधील बेस्ट कामगार सेनेत बदल करण्यात आले आहेत. बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांनी पराभवाची जबाबदारी घेऊन राजीनामा दिल्यानंतर युनियनच्या अध्यक्षपदी कामगार नेते आमदार सचिन अहिर यांची नियुक्ती करण्यात आली. शिवसेना भवनात झालेल्या मेळाव्यात उद्धव ठाकरे म्हणाले, की ‘बेस्टला आणि बेस्ट कामगारांना अस्थिर करण्याचे काम सुरू आहे. कंत्राटी पद्धत आणली जात आहे. सर्व महत्त्वाच्या सरकारी संस्थांचे खासगीकरण केले जात आहे. त्यामुळे मुंबई वाचविण्यासाठी तुम्ही तयार राहा,’ असे आवाहन ठाकरे यांनी या वेळी केले.
