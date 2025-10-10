नवी मुंबई विमानतळ रस्त्यावर पहिला अपघात
नवी मुंबई विमानतळ रस्त्यावर पहिला अपघात
तीन वाहनांची धडक, जीवितहानी नाही
पनवेल, ता. १० (वार्ताहर) : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाकडे जाणाऱ्या पनवेल ते उलवे मार्गावर आज दुपारी ४ वाजण्याच्या सुमारास तीन वाहनांचा अपघात झाला. यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; मात्र तिन्ही वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
काही दिवसांपूर्वीच वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आलेल्या या मार्गावरील वाघिवली गावाजवळील वळणावर हा अपघात घडला. मार्गावर रस्ता दुभाजक किंवा व्हाईट पट्टे नसल्याने दोन कार समोरासमोर आल्याने त्या एकमेकांवर जोरदार धडकल्या. याच वेळी पाठीमागून येणारा टेम्पोदेखील या कारवर धडकला आणि पलटी झाला. त्यामुळे टेम्पोचालक किरकोळ जखमी झाला.
अपघाताची माहिती मिळताच उलवे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि जेसीबीच्या मदतीने अपघातग्रस्त वाहने बाजूला काढली. रस्ता दुभाजक आणि पट्ट्यांच्या अभावामुळे समोरून येणाऱ्या वाहनांचा अंदाज न येणे हे या अपघाताचे कारण ठरले, तसेच वाघिवली गावाजवळच्या वळणावर वारंवार अपघात होण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे.
