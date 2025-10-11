उल्हासनगरात जिवाजी महाले यांचा ३९० वा जन्मोत्सव जल्लोषात
उल्हासनगर, ता. ११ (वार्ताहर) : ‘होता जिवा म्हणून वाचला शिवा!’ या अमर वाक्याने इतिहासात कोरलेल्या शिवरत्न जिवाजी महाले यांच्या शौर्यगाथेचा गौरव पुन्हा जिवंत झाला. अखिल भारतीय जिवा सेना, उल्हासनगर तालुक्याच्या वतीने त्यांचा ३९० वा जन्मोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. हा सोहळा उल्हासनगरमधील जिजामाता उद्यानातील शिवस्मारक व भिंती शिल्पाजवळ जयजयकार, स्वराज्याचा अभिमान आणि देशभक्तीच्या वातावरणात पार पडला.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विश्वासू अंगरक्षक आणि प्रतापगडाच्या युद्धातील अजरामर योद्धा म्हणून ओळखले जाणारे जिवाजी महाले अफझलखानाशी झालेल्या निर्णायक संग्रामात ‘होता जिवा म्हणून वाचला शिवा’ या सुवर्णवाक्याने इतिहासात अमर झाले. त्यांच्या स्मृतीचा गौरव करण्यासाठी दरवर्षी उल्हासनगरात हा जन्मोत्सव साजरा केला जातो. कार्यक्रमाची सुरुवात जिजामाता व बाल शिवाजी यांच्या स्मारकाला पुष्पहार अर्पण करून झाली. त्यानंतर ‘जय शिवराय, जय जिजाऊ’ या घोषणांनी परिसर दुमदुमला. शिवरत्न जिवाजी महाले जन्मोत्सव समितीचे अध्यक्ष मंगेश सायखेडे यांनी जिवाजींच्या शौर्यगाथेचा वारसा आजच्या तरुणाईपर्यंत पोहोचवण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. ‘स्वराज्याचे रक्षण करण्याची जिवाजींची निष्ठा आणि शौर्य प्रत्येक युवकासाठी प्रेरणादायी आहे’, असे ते म्हणाले. कार्यक्रमात क्रांतिकारक हुतात्मा वीर भाई कोतवाल स्मारक समितीचे अध्यक्ष मनोज कोरडे, अंकुश श्रीखंडे, संतोष खंडागळे, सचिन पवार, सतिश महाले, संदीप रावताळे यांच्यासह अनेक शिवप्रेमी उपस्थित होते.
जिजामाता उद्यान हे संपूर्ण महाराष्ट्रातील पहिले ठिकाण आहे, जिथे भिंती शिल्पाद्वारे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजमाता जिजाऊ यांच्या प्रेरणादायी कार्याचे दर्शन घडते. या ऐतिहासिक ठिकाणी झालेल्या जन्मोत्सवाने उपस्थितांना स्वराज्याच्या आदर्शांची आठवण करून दिली.
