डोंबिवलीत प्रसिद्ध धावपट्टूला कार चालकाने फरफटत नेले
धावपटू लक्ष्मण गुंडप यांना कारची धडक
अपघातात गंभीर जखमी ; चालकाने फरफटत नेल्याचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १० : डोंबिवलीतील नवोदित धावपटूंना मोफत प्रशिक्षण देणारे प्रसिद्ध धावपटू आणि राष्ट्रीय फुटबॉलपटू लक्ष्मण गुंडप हे एका भीषण अपघातात गंभीर जखमी झाले आहेत. जीमखाना रस्त्यावरून जात असताना एका भरधाव कारने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली, ज्यात त्यांना काही अंतर फरफटत नेण्यात आले. या अपघातात त्यांचा मुलगाही जखमी झाला आहे. याप्रकरणी मानपाडा पोलिस ठाण्यात कार चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
लक्ष्मण गुंडप हे डोंबिवलीतील कुंभारखाणपाडा परिसरात राहतात आणि अनेक वर्षांपासून सकाळच्या वेळेत नवोदित धावपटूंना विनामूल्य प्रशिक्षण देतात. सुमारे पंधरा दिवसांपूर्वी, सकाळी जीमखाना रस्त्यावरून जात असताना हा अपघात घडला. गुंडप आपल्या मुलासोबत होते. त्यांचा १६ वर्षांचा मुलगा सायकल चालवत होता, तर ते स्वतः दुचाकीवरून त्याच्या बाजूने जात होते. त्याचवेळी, चुकीच्या दिशेने भरधाव वेगात आलेल्या एका कारने प्रथम त्यांच्या मुलाच्या सायकलला आणि त्यानंतर गुंडप यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या धडकेनंतर दुचाकीसह खाली कोसळलेल्या गुंडप यांना कार चालकाने काही अंतरापर्यंत फरफटत नेले, असे त्यांनी सांगितले. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर कारचालक पुढे जाऊन थांबला.
अपघातात लक्ष्मण गुंडप यांच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली असून, त्यांच्यावर एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांनी त्यांना तब्बल दहा महिन्यांच्या संपूर्ण विश्रांतीचा सल्ला दिला आहे. याप्रकरणी मानपाडा पोलीस ठाण्यात संबंधित कार चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्याला तात्काळ अटक करण्याची मागणी गुंडप यांनी केली आहे. या दुर्घटनेमुळे आपल्याला पुढील दहा महिने प्रशिक्षणार्थी मुलांना प्रशिक्षण देता येणार नाही, अशी खंत लक्ष्मण गुंडप यांनी व्यक्त केली आहे. धावपटू आणि फुटबॉलपटू म्हणून लक्ष्मण गुंडप यांनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करत अनेक पदके आणि पुरस्कार पटकावले आहेत.
