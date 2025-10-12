माणगाव तालुक्यात निसर्ग सौंदर्याची उधळण
माणगाव तालुक्यात निसर्गसौंदर्याची उधळण
धुक्याची चादर, रानफुलांचा बहर आणि शांततेची हाक पर्यटकांना करतेय आकर्षित
माणगाव, ता. १२ (वार्ताहर) ः पावसाळ्याचा शेवट आणि हिवाळ्याची चाहूल या दोन ऋतूंच्या संगमावर माणगाव तालुक्यात निसर्गाने जणू आपल्या सौंदर्याची उधळण केली आहे. सकाळच्या वेळेस पसरलेले आल्हाददायक धुके, डोंगरमाथ्यावर पांढऱ्या शुभ्र ढगांची चादर, चहूकडे पसरलेले हिरवे-पिवळे गवत आणि रंगीबेरंगी रानफुलांनी नटलेली पठारे हे सगळे दृश्य पाहताना निसर्ग जणू स्वतःचा उत्सव साजरा करत असल्याची अनुभूती येते. दिवाळीच्या आगमनाची चाहूल लागत असताना, या निसर्गरम्य वातावरणात सृष्टीचा प्रत्येक कण नवजीवनाचा संदेश देत आहे.
कोकणातील रायगड जिल्ह्याच्या दऱ्या-खोऱ्यांमध्ये, विशेषतः माणगाव तालुक्यात, पश्चिम घाटाच्या पायथ्याशी असलेले हे सौंदर्य पर्यटकांना खुणावत आहे. अनेक पर्यटक आपल्या मोबाईल किंवा कॅमेऱ्यामधून या दृश्यांची छायाचित्रे टिपत आहेत. डोंगर, धबधबे, स्वच्छ जलाशये, झाडीतून डोकावणारे सूर्यकिरण आणि आकाशात नाचणारी फुलपाखरे या साऱ्या दृश्यांनी ‘खरा निसर्ग अनुभव’ काय असतो, याची जाणीव करून दिली आहे.
तथापि, या सौंदर्याच्या जतनाची जबाबदारी आपल्यावरच आहे. फार्महाउसच्या नावाखाली वाढत असलेली अतिक्रमणे, विकासाच्या नावाने सुरू असलेली वृक्षतोड, तसेच उत्खननामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडत आहे. या नाशाला आळा घालण्यासाठी ‘निसर्ग पर्यटन’ या संकल्पनेचा प्रसार गरजेचा आहे. निसर्गाची हानी न करता केलेले पर्यटनच शाश्वत ठरते आणि पुढील पिढ्यांनाही या सौंदर्याचा अनुभव घेता येतो.
