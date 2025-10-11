थोडक्यात बातम्या रायगड
तळा पंचायत समिती सदस्य आरक्षण सोडत जाहीर
तळा (वार्ताहर) : तळा पंचायत समिती सभापती पद अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण) वर्गासाठी आरक्षित झाल्यानंतर आता सदस्यपदांच्या आरक्षण सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सोमवार, १३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता पंचायत समिती कार्यालयातील डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी सभागृहात ही विशेष सभा आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेत तळा तालुक्यातील विविध निर्वाचक गणांमधील सदस्य जागांचे आरक्षण सोडत पद्धतीने निश्चित केले जाणार आहे. या सोडतीमध्ये ८५ बोरघर हवेली, ८६ चरई खुर्द, ८७ रहाटाड आणि ८८ मांदाड या निर्वाचक गणांचा समावेश आहे. निवडणुकीपूर्वी या सोडतीला तालुक्यातील सर्वच राजकीय पक्ष, कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या उत्सुकतेने पाहत आहेत. सभेला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन तहसीलदार स्वाती पाटील यांनी केले आहे. या सोडतीनंतर तळा तालुक्यातील स्थानिक राजकारणाचा समीकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. काही प्रभागांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण निश्चित होण्याचीही शक्यता वर्तवली जात असून त्यामुळे स्थानिक नेत्यांच्या राजकीय गणितात चांगलीच चुरस निर्माण झाली आहे. पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर होणारी ही आरक्षण सोडत तालुक्यातील राजकीय चर्चेचा प्रमुख विषय ठरली आहे.
...........
पेण नगरपालिकेच्या १२ प्रभागांची आरक्षण सोडत जाहीर
पेण (वार्ताहर) : पेण नगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नगरपालिकेच्या १२ प्रभागांतील २४ सदस्य पदांची आरक्षण सोडत ८ ऑक्टोबर रोजी विशेष सभेत जाहीर करण्यात आली. प्रांताधिकारी प्रवीण पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा पार पडली. २०११ च्या जनगणनेनुसार पेणची लोकसंख्या ३७, ८५२ इतकी असून त्यानुसार नगरपालिकेत २४ सदस्यांची निवड होणार आहे.
आरक्षण सोडतीत अनुसूचित जातीसाठी १, अनुसूचित जमातीसाठी १, नामनिर्देशित मागास प्रवर्ग (महिला) ३, नामाप (सर्वसाधारण) ३, सर्वसाधारण महिला ९ आणि सर्वसाधारण खुल्या गटासाठी ७ जागा निश्चित करण्यात आल्या. या सोडतीनुसार एकूण १२ प्रभागांपैकी ९ प्रभाग महिलांसाठी आरक्षित ठरल्याने यंदाही पेण नगरपालिकेत ‘महिला सत्तेचा वर्चस्व’ राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रभागनिहाय चिठ्ठ्या काढून सोडत पारदर्शकपणे घेण्यात आली. या प्रक्रियेदरम्यान तहसीलदार तानाजी शेजाळ, मुख्याधिकारी जीवन पाटील, नगररचनाकार सुहास कांबळे, तसेच अधिकारी गणेश ठाकूर, विश्वनाथ गायकवाड, किरण शहा, दयानंद गावंड, शिवाजी चव्हाण आदी उपस्थित होते. या निकालानंतर नगरपालिकेतील अनेक महिला नेत्यांनी आनंद व्यक्त केला असून, आगामी निवडणुकीची रणधुमाळी आता अधिकच रंगणार आहे.
..............
शिक्षण क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्यासाठी पोस्को महाराष्ट्र स्टीलचा गौरव
माणगाव (वार्ताहर) : तालुक्यातील विळे भागाड औद्योगिक क्षेत्रातील पोस्को महाराष्ट्र स्टील कंपनीला शिक्षण क्षेत्रातील उल्लेखनीय सामाजिक कार्याबद्दल ‘रोटरी नॅशनल सीएसआर अवॉर्ड २०२५ (वेस्टर्न झोन)’ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. हा सोहळा रोटरी क्लब ऑफ मुंबई पिअर यांच्या वतीने ८ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील मोतीलाल ओसवाल टॉवर येथे पार पडला. या पुरस्कारासाठी पश्चिम विभागातील (गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा) एकूण १६० कंपन्यांनी नामांकन सादर केले होते, त्यापैकी फक्त २० कंपन्यांची निवड करण्यात आली. त्यात पोस्को महाराष्ट्र स्टीलने स्थान मिळवून माणगाव तालुक्याचा गौरव वाढविला आहे. कंपनीने शिक्षण, पर्यावरण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण आणि सामाजिक विकास क्षेत्रात अनेक उपक्रम राबवले आहेत. शैक्षणिक साहित्य वितरण, शाळांच्या सुविधा उभारणी, ई-लर्निंग सेटअप, संगणक संच, शिष्यवृत्ती, तसेच विद्यार्थ्यांसाठी वाहतूक व्यवस्था अशा योजनांद्वारे कंपनीने स्थानिक मुलांच्या शिक्षणाचा दर्जा उंचावला आहे. कंपनीच्या सामाजिक कार्याचे कौतुक करताना निवड समितीने हा सन्मान केवळ आतापर्यंतच्या यशाचे प्रतीक नसून सामाजिक बदलासाठीच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा गौरव आहे, असे मत व्यक्त केले. पोस्कोच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, हा पुरस्कार आमच्यासाठी प्रेरणादायी असून समाजहिताच्या दिशेने आणखी व्यापक उपक्रम राबविण्याची उमेद वाढविणारा आहे.
.................
जनतेचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी ‘जनता दरबार’ उपक्रम
अलिबाग (वार्ताहर) : भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने जनतेशी थेट संवाद साधण्यासाठी आणि शासकीय योजनांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावीपणे होते याचा आढावा घेण्यासाठी ‘जनता दरबार’ या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुरूड येथे झालेल्या जनता दरबार कार्यक्रमात माजी आमदार तथा भाजप नेते पंडीत पाटील यांनी जनतेशी संवाद साधताना या उपक्रमाचे उद्दिष्ट स्पष्ट केले.
त्यांनी सांगितले की, देशात व राज्यात भाजप सत्तेवर असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली विविध विकास योजना राबवल्या जात आहेत. या योजनांचा लाभ खरंच सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचतो आहे का, याची खातरजमा करण्यासाठी जनता दरबार गरजेचा आहे. सामान्य नागरिकांना थेट मंत्री, आमदार किंवा खासदारांपुढे आपली व्यथा मांडण्याची संधी नेहमी मिळत नाही. त्यामुळे पक्षातील कार्यकर्त्यांनी गावोगावी जाऊन लोकांचे प्रश्न समजून घ्यावेत आणि त्यांच्या तक्रारींचा पाठपुरावा प्रशासन दरबारी करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. या कार्यक्रमास भाजप महिला मोर्चा दक्षिण रायगड जिल्हाध्यक्षा चित्रा पाटील, अल्पसंख्याक जिल्हाध्यक्ष लियाकत खोत, माजी तालुकाध्यक्ष शैलेश काते आदी मान्यवर उपस्थित होते. या दरबारात अनेक नागरिकांनी थेट आपल्या समस्या मांडल्या आणि अधिकाऱ्यांनी तत्काळ उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.