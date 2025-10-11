ठाण्यातील बाजारपेठांमध्ये पारंपरिक आकाशकंदिलांची रेलचेल
बाजारपेठांमध्ये पारंपरिक आकाशकंदिलांची रेलचेल
इकोफ्रेंडली कंदिलांची परदेशवारी
ठाणे शहर, ता. ११ (बातमीदार) : दिवाळीचा उत्सव जवळ आला की बाजारपेठा उजळून निघतात. विद्युत माळांपासून मातीच्या दिव्यांनी सजतात. विविध आकार आणि प्रकारांच्या आकाशकंदिलांनी रेलचेल पाहायला मिळते. ठाण्यातील गल्लीबोळांमधील बाजारपेठा अशाच वस्तूंनी बहरू लागल्या आहेत. दुकाने आणि रस्त्यांवर लटकवलेले रंगीबेरंगी कंदील लोकांचे लक्ष वेधून घेऊ लागले आहेत. त्यात नैसर्गिक घटकांपासून तयार केलेले पारंपरिक कंदील, इकोफ्रेंडली कंदील खास आकर्षण ठरत आहेत.
कंदिलांमध्ये पारंपरिक पंचकोनी, चौकोनी, षट्कोनी, बाराकोनी डिझाइन्ससोबत ज्यूट सिलिंडर, झुंबर, चक्र, छोट्या पणत्या आणि तोरण असे विविध पारंपारिक आकर्षक कंदील विक्रीसाठी बाजारात आले आहेत. लेस, गोंडे, काचा, रंगीत कापडांनी सजवलेले कंदील अधिक आकर्षक वाटत आहेत. ५० रुपयांपासून कंदिलाची किंमत सुरू होते. त्यामुळे सगळ्यांना परवडातील या किमतीत कंदील उपलब्ध आहेत.
हेरंब आर्टसचे इकोफ्रेंडली कंदील जगभरात प्रसिद्ध असून ठाणेकरांच्या पसंतीला उतरलेले कंदील म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. केवळ ठाणे, मुंबईतच नव्हे तर थेट अमेरिका, इंग्लंड, सिंगापूर आणि जर्मनीसारख्या देशांतही त्यांना मोठी मागणी आहे. त्यांना भारतीय परंपरा आणि निसर्गपूरक कलाकुसरीचा साज असल्याने परदेशात गेललेल्या भारतीयांकडून त्यांना पसंती दिली जात आहे. परदेशात जाणाऱ्या या कंदिलांमुळे ठाण्याच्या मुकुटात मानाचा तुरा रोवला जात आहे.
पर्यावरण पूरक कंदील
२५ वर्षांपासून हेरंब आर्टस ही संस्था ठाण्यातील दिवाळीच्या प्रकाशाला एक वेगळीच झळाळी देत आहे. पर्यावरणपूरक साहित्य वापरून कंदील तयार करणे ही त्यांची खासियत आहे. ज्यूट, बांबू, कापड, चटई, कार्डबोर्ड आणि नैसर्गिक घटकांपासून तयार केलेले हे कंदील केवळ सजावटीसाठी नसून, पर्यावरणाची जाणीव करून तयार करण्यात आले आहेत.
ठाणेकरांच्या आवडीचे निरीक्षण आणि अभ्यास करून नवनवीन डिझाइन्स तयार करतो. यंदा पुन्हा पारंपरिक आकाशकंदिलांचीच चलती दिसते. पर्यावरणाला नुकसान होणार नाही अशा पद्धतीने कंदील तयार केले आहेत.
- कैलास देसले, हेरंब आर्टस संस्था, ठाणे
