औषध विभागांची ३७ विक्रेत्यांवर कारवाई
कफ सिरप बंद करण्याचे आदेश
ठाणे शहर, ता. ११ (बातमीदार) : डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय (प्रिस्क्रिप्शन) कफ सिरपची विक्री करणाऱ्या ३७ दुकानदारांवर औषध व अन्न विभागाने कारवाई केली आहे. या विक्रेत्यांचे विक्री परवाने रद्द का करू नयेत याची विचारणा करणाऱ्या नोटिसा त्यांना धाडण्यात आल्या असून, समाधानकारक उत्तरे मिळेपर्यंत त्यांना औषध विक्री बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. औषध विभागाच्या या धडक कारवाईने नियमबाह्य पद्धतीने कफ सिरपची विक्री करणाऱ्या औषध विक्रेत्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
गुरुवारी (ता. ९) औषध विभागाने ८० औषध विक्रेत्यांच्या तपासण्या केल्या. त्यामध्ये प्रथमदर्शनी ३७ विक्रेत्यांनी डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषध दिल्याचे आढळून आले. त्यामुळे त्यांना तत्काळ औषध विक्री बंद करण्याचे आदेश देतानाच या कृत्यासाठी त्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या असून, सखोल तपासणीत ते दोषी आढळले तर त्यांच्यावर आवश्यकतेनुसार मंजूर परवाने निलंबित किंवा रद्द केले जाणार आहेत, अशी माहिती अन्न व औषध विभागाचे (औषध विभाग) कोकण विभाग सहआयुक्त विजय जाधव यांनी दिली.
चौकट
परिपत्रकातून अंमलबजावणीचे निर्देश
राज्य शासनाच्या औषध नियंत्रक विभागाकडून राज्यभरातील औषध विक्री करणाऱ्या दुकानदारांना डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कफ सिरपची विक्री करायची नाही, असे परिपत्रक काढले आहे. त्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश अन्न आणि औषध विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार राज्यभरात या प्रकारची कारवाई सुरू आहे. कोकण विभागातील ठाणे, पालघर, रायगड, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमध्येदेखील या प्रकारची कारवाई केली जात आहे. येथील औषध विक्रेत्यांची झाडाझडती घेतली जात आहे.
