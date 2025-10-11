वायू गळतीने आग लागल्याने घरातील साहित्य खाक
बोईसर (बातमीदार) ः बेटेगाव येथील टाटा हाउसिंग गृहसंकुलातील एका इमारतीत शुक्रवारी (ता. १०) सिलिंडरमधून वायू गळती होऊन लागलेल्या आगीत सदनिकेतील सर्व घरगुती साहित्य जळून खाक झाले. या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. एसएल-२२ या इमारतीतील एका सदनिकेत सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास स्वयंपाकाच्या सिलिंडरमधून गळती होऊन अचानक आग लागली. आग लागल्याचे लक्षात येताच घरातील कुटुंबीयांनी स्वतःच ती विझवण्याचा प्रयत्न केला; परंतु आगीची तीव्रता वाढल्याने त्यांनी तातडीने घराबाहेर पळ काढला. इमारतीतील इतर रहिवाशांनीही सुरक्षित स्थळी धाव घेतली. आगीची माहिती मिळताच तारापूर अग्निशमन दलाचा एक बंब तातडीने घटनास्थळी दाखल झाला. जवानांनी सुमारे अर्ध्या तासाच्या अथक प्रयत्नांनंतर आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले. पोलिसांनी घटनेचा पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केला आहे.
