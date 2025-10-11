माटुंग्याची कंदीलगल्ली झगमगली
माटुंग्याची कंदीलगल्ली झगमगली
प्रभादेवी, ता. ११ (बातमीदार) ः दिवाळीत आकाशकंदील आणि दिव्यांची रोषणाई हे समीकरण ठरलेले असते. दिवाळी अवघी काही दिवसांवर आलेली असताना कंदिलांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या सिटी लाइट येथील कंदीलगल्ली आकर्षक कंदिलांनी तेजोमय झाली आहे.
दिवाळीची खरेदी कारण्यासाठी लोकांनी दादर, लालबाग, सिटी लाइट बाजारपेठेत गर्दी करण्यास सुरुवात केली आहे. दिवाळीत प्रत्येकाच्या घरासमोर कंदील लावला जातो. कंदिलासाठी प्रसिद्ध असलेल्या माटुंगा- सिटी लाइट येथील कंदीलगल्लीत मनाला भुरळ घालणाऱ्या विविध अशा आकर्षक कंदिलांनी बाजारपेठ सजली आहे.
कंदील खरेदीसाठी ग्राहकांची रेलचेल सुरू झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे फोटो असलेल्या कंदिलांना जास्त मागणी असून पैठणी, फायबर, कापडी आणि थ्रीडी कंदील जास्त विकले जात आहेत. यंदा मार्केटमध्ये ॲक्रेलिक कंदील नवीनच आले असल्याने ग्राहकांचा सर्वाधिक कल ॲक्रेलिक कंदील घेण्याकडे असल्याचे विक्रेते व दास क्रिएशनचे रामदास पाटील यांनी सांगितले. २०० ते २,५०० रुपयांपर्यंत कंदिलांची किंमत असल्याने ग्राहकांना एकाच ठिकाणी आपले मनपसंद कंदील मिळत आहे. त्यामुळे ग्राहकांची येथे गर्दी होत आहे.
पैठणी साड्यांपासून निर्मिती
या कंदीलगल्लीत सध्या पैठणी साड्यांपासून बनवलेले आकर्षक मोठे कंदील सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. याचबरोबर कपड्यांचे कंदील, स्टार, घडी करता येणारा कंदील, थ्रीडी कंदील, एमडीएफपासून बनवलेले मनमोहित करणारे विविध आकर्षक कंदील याठिकाणी विक्रीसाठी ठेवण्यात आले आहे.
