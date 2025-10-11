बाजारपेठांमध्ये चैतन्य संचारले
बाजारपेठांमध्ये चैतन्य संचारले
दिवाळीसाठी आकाशकंदील, पणत्यांचा झगमगाट
अलिबाग, ता. ११ (वार्ताहर)ः दिवाळी जवळ आल्यामुळे बाजारपेठांमध्ये पणत्या, आकाशकंदील, दिवे, तोरणे, रांगोळी, सजावटीचे साहित्य, मिठाई आणि इतर आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी नागरिकांची गर्दी होऊ लागली आहे. अलिबाग शहरातील मुख्य बाजारपेठेसह एसटी स्टॅंण्ड परिसर, रायगड बाजार येथे विविध आकाराच्या, रंगीबेरंगी पणत्या, आकाशकंदील, रांगोळीचे ठसे बाजारात विक्रीसाठी दाखल झाले आहेत.
दिवाळीचा सण आनंदात साजरा करण्यासाठी नागरिकांची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. सजावटीच्या वस्तू, पणत्या, आकाशकंदील, तोरणे आणि इतर घरगुती सजावटीच्या वस्तूंनी बाजारपेठांमध्ये गर्दी केली आहे. बाजारात आता विविध रंगांचे, आकारांचे आणि डिझाइनचे आकाशकंदील उपलब्ध आहेत. पारंपरिक पणत्या, आकाश कंदिलांना पसंती देत आहेत. त्याचप्रमाणे मातीच्या विविध आकाराच्या पणत्या, दिवे इतर राज्यातील विक्रेतेही अलिबागमध्ये दाखल झाले आहेत. यामध्ये पारंपरिक छोट्या पणत्या, फुलांच्या आकाराच्या पणत्या विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.
------------------------
लहान आकाराच्या पणत्या - ५० ते ७० रुपये डझन
मोठ्या रंगीत पणत्या - ८० ते १२० रुपये ४ नग
मोठे दिवे - १२० ते २००
लहान कंदील - १००
मध्यम आकाराचे कंदील - २५० ते ३५०
मोठे कंदील - ५०० ते ३०००
