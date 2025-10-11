पंचायत समित्यांवर महिलांचे वर्चस्व
पंचायत समित्यांवर महिलांचे वर्चस्व
शहापूर, भिवंडी, अंबरनाथमध्ये महिला सभापतींचे आरक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता.११ : ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष पदासाठीचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर जिल्ह्यातील शहापूर, मुरबाड, अंबरनाथ, कल्याण आणि भिवंडी येथील पंचायत समित्यांच्या सभापतींचे आरक्षण ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी नियोजन भवन सभागृहात आरक्षण सोडतीद्वारे जाहीर करण्यात आले. मागील महिन्यात ठाणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर गुरुवारी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन भवनमध्ये चिठ्ठी काढून पंचायत समितीच्या सभापती पदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. १०० टक्के आदिवासी म्हणजे पेसा तालुका म्हणून घोषीत असलेल्या शहापूर पंचायत समिती सभापती पद अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गासाठी आरक्षित असल्याचे घोषीत केले. त्यानंतर मुरबाडचे सभापती पद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. तर, कल्याण पंचायत समिती सभापती पद नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी राखीव असून भिवंडी पंचायत समिती सभापती पद अनुसूचित जमाती महिला प्रवर्गासाठी राखीव आहे. तसेच अंबरनाथ सभापती सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. या आरक्षणाच्या निश्चितीसाठी विद्यार्थ्याकडून चिट्टी काढण्यात आली. आरक्षण सोडतच्या वेळी या सभेस उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) रुपाली भालके, तहसिलदार (सर्वसाधारण) सचिन चौधर, जिल्ह्यातील विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी व नागरिक उपस्थित होते.
