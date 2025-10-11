मांत्रिकाचा विवाहितेवर अत्याचार
खालापूर, ता.११ (बातमीदार)ः वैवाहिक जीवनातील समस्या सोडवतो, असे सांगून २३ वर्षीय विवाहितेवर महड येथे अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी खालापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पिडिता आणि अब्दुल रशीद ऊर्फ बाबाजान (वय ४०, मूळ रा. कळंबोली) यांची ओळख होती. अब्दुल हा जादुटोना, काळी विद्या करतो. पीडितेला हे माहित असल्याने तिने फोन करुन तिच्या वैवाहीक जीवनात येत अडचणीबाबत सांगितले. अब्दुल याने पीडितेला महड येथे बोलावुन अघोरी प्रथा, जादुटोना करुन तिचे संमती शिवाय शारिरीक संबंध केले. घाबरलेल्या पिडितेना सर्व घटना कुटुंबापासून लपवून ठेवली होती. पंरतु, अब्दुल वारंवार त्रास देत असल्याने अखेर खालापूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. याबाबत खालापूर पोलिस ठाणे येथे महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट, अघोरी प्रथा व जादुटोणा यांना प्रतिंबध घालण्याबाबत अधिनियम २०१३ चे कलम ३ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे.
