आयुक्तांकडून ऐरोली नाट्यगृहाच्या कामाची पाहणी
प्रशासनाला गतिमानतेचे निर्देश; नवीन वर्षाच्या प्रारंभी घंटा वाजणार
वाशी, ता. ११ (बातमीदार) ः नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने ऐरोली सेक्टर पाचमधील भूखंड क्र. ३७ वर बांधण्यात येत असलेल्या अत्याधुनिक नाट्यगृहाच्या कामाची पाहणी महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी केली. पाहणीदरम्यान त्यांनी संबंधित अभियंत्यांना कामाला गती देत नवीन वर्षाच्या प्रारंभी हे नाट्यगृह नागरिकांसाठी खुले करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
या पाहणीवेळी शहर अभियंता शिरीष आरदवाड, अतिरिक्त शहर अभियंता अरविंद शिंदे, कार्यकारी अभियंता संजय पाटील तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. वाशीतील विष्णुदास भावे नाट्यगृहाला मिळालेल्या मोठ्या प्रतिसादानंतर, शहराच्या पूर्व भागातील ऐरोली परिसरातही कला, संस्कृती आणि नाट्यरसिकांसाठी सुसज्ज नाट्यगृह उभारण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. हे नाट्यगृह चार मजली असून ८६० आसन क्षमतेचे आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या बेसमेंटमध्ये चारचाकी व दुचाकी वाहनतळाची व्यवस्था आहे. तळमजल्यावर स्वागत कक्ष, तिकीट बुकिंग कार्यालय, खाद्य काउंटर आणि प्रशासकीय दालनासोबत नाट्यसाहित्याच्या वाहतुकीसाठी स्वतंत्र प्रवेशद्वार ठेवण्यात आले आहे.
पहिल्या मजल्यावर रंगमंच, ४७८ आसन क्षमता, ध्वनी नियंत्रण कक्ष आणि तालीम कक्ष आहे. दुसऱ्या मजल्यावर ३८२ आसनक्षमतेचे बहुउद्देशीय सभागृह, भांडार कक्ष आणि महिला कलाकारांसाठी रंगभूषा कक्ष आहे, तर तिसऱ्या मजल्यावर पुरुष रंगभूषा कक्ष आणि प्रकाश नियंत्रण कक्षाची सोय करण्यात आली आहे. चौथ्या मजल्यावर विशेष अतिथी कक्ष आणि कलाकारांसाठी सुविधांयुक्त खोल्या असतील. या नाट्यगृहात सहा प्रवासी उद्वाहक (लिफ्ट) आणि एक हायड्रॉलिक उद्वाहक बसविण्यात येणार असून सध्या सुमारे ६५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. आयुक्त डॉ. शिंदे यांनी प्रकल्पाचे सादरीकरण पाहून काही तांत्रिक व सौंदर्यविषयक सूचना दिल्या. त्यांनी कामात गुणवत्ता राखत उर्वरित बांधकाम वेळेत पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे.
