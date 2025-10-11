ओला दुष्काळ जाहीर करा; शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा द्यावा
ओला दुष्काळ जाहीर करा; शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा द्यावा
सीटूसह किसान सभेची मागणी; मुख्यमंत्री, कोकण आयुक्तांना निवेदन सादर
उरण, ता. ११ (वार्ताहर) : महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे या परिस्थितीला ओला दुष्काळ म्हणून घोषित करावे आणि शेतकरी, शेतमजूर व कामगारांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सीटू) आणि अखिल भारतीय किसान सभा यांच्या रायगड जिल्हा समितीने केली आहे. याबाबतचे निवेदन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, कोकण आयुक्त तसेच उरण तहसीलदार यांना देण्यात आले आहे.
अतिवृष्टीमुळे रायगड जिल्ह्यासह राज्यभरात शेतकरी, शेतमजूर व कामगारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. शेतातील पिके वाहून गेली आहेत. तसेच जनावरे मृत्युमुखी पडली असून, घरे आणि शेतमालाचे नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करून ओला दुष्काळ जाहीर करून सर्व नुकसानग्रस्तांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच राज्यात तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना प्रति एकर ५० हजार रुपये आणि शेतमजुरांना प्रति एकर १० हजार रुपये नुकसानभरपाई देणे, शेतकरी व शेतमजुरांचे सर्व प्रकारचे कर्ज माफ करणे, जनावरे व घरांचे नुकसान झालेल्यांना किमान ५० हजार रुपये मदत देणे तसेच रोजगार हमी योजनेंतर्गत तातडीने कामे उपलब्ध करून देणे, याशिवाय प्रकल्पग्रस्तांना योग्य बाजारभावाने मोबदला, पुनर्वसन, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पात स्थानिक तरुणांना नोकरीत प्राधान्य तसेच पाणीपुरवठा व आरोग्य सुविधा सुधारण्याबरोबर २६ मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या निवेदनावेळी कामगार नेते भूषण पाटील, संजय ठाकूर आदी उपस्थित होते. सरकारने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची तातडीने दखल घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा सर्व स्तरावरून व्यक्त केली जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.