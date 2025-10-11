खारघर सेक्टर २० मधील उघड्या नाल्यामुळे नागरिक त्रस्त
खारघर सेक्टर २० मधील उघड्या नाल्यामुळे नागरिक त्रस्त
कार्यवाही करण्यासाठी भाजपचे पालिकेला निवेदन
खारघर, ता. ११ (बातमीदार) : खारघर सेक्टर २० व २१ येथील जलवायू विहार परिसरातील उघडा नाला नागरिकांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरत आहे. या नाल्यात मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिक, घरगुती कचरा व झाडांची पाने पडल्याने पाणी साचून राहते. परिणामी मच्छरांची उत्पत्ती वाढून परिसरात हिवताप, डेंगीसारख्या संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. या गंभीर समस्येवर त्वरित उपाययोजना करण्याची मागणी भाजपचे रायगड जिल्हा सचिव बृजेश पटेल यांनी केली असून, त्यांनी पनवेल महापालिका उपआयुक्त वैभव विधाते यांना लेखी निवेदन दिले आहे.
हा नाला जलवायू विहार सोसायटीसमोर असून, त्यालगत सिडकोने उभारलेले सिमेंट कठडे आणि पदपथ असल्याने परिसरात अनेक महिला, लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिकांचा दैनंदिन वावर असतो. मात्र उघड्या नाल्यामुळे येथील दुर्गंधी, डास आणि अस्वच्छतेमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. पावसाळ्यात डोंगरातून वाहणारे पाणी या नाल्यातून थेट खाडीत जाते. मात्र येथे पाण्याचा निचरा होण्यास अडचण येते. रहिवाशांनी नाल्याची नियमित साफसफाई करून त्यावर झाकण बसविण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून अस्वच्छता व साथीचे आजार टाळता येतील. या समस्येकडे पालिका प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन नाला बंदिस्त करण्याची मागणी बृजेश पटेल यांनी केली आहे. नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने तातडीची कारवाई करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.