परकाव्यवाचन स्पर्धेतून मराठीतील समृध्द काव्यपरंपरेचे घडले दर्शन

परकाव्यवाचन स्पर्धेतून मराठीतील समृद्ध परंपरेचे दर्शन
नेरूळ, ता. ११ (बातमीदार) ः अभिजात मराठी भाषेची श्रेणी मिळाली असली तरी वर्षानुवर्षे आपली मराठी भाषा अभिजात असून, आपण सर्वजण तिची लेकरे आहोत, अशी भावना कवी, नाट्य दिग्दर्शक रवि वाडकर यांनी व्यक्त केली. पालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित अभिजात मराठी भाषा सप्ताहाअंतर्गत परकाव्य वाचन स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरणप्रसंगी परीक्षक म्हणून ते बोलत होते.
५० काव्यरसिक नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी यांनी उत्साहाने सहभाग घेतलेल्या या परकाव्यवाचन स्पर्धेचा प्रारंभ अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार, अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे उपायुक्त डॉ. कैलास गायकवाड यांच्या उपस्थितीत झाला. पारितोषिक वितरण समारंभप्रसंगी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्त ललिता बाबर, शिक्षण विभागाच्या उपायुक्त संघरत्ना खिल्लारे, समाजविकास विभागाच्या उपायुक्त नयना ससाणे, महापालिका सचिव चित्रा बाविस्कर, विधी अधिकारी अभय जाधव, कार्यकारी अभियंता राजेश पवार, प्रशासकीय अधिकारी रवि जाधव आदी मान्यवर उपस्थित होते.
कविता ही काळजाची भाषा असून ती आपल्या वाचन, सादरीकरणातून ऐकणाऱ्यांच्या काळजापर्यंत पोहोचली पाहिजे. अशा प्रकारे कविता सादरीकरण केले पाहिजे, असे स्पर्धा परीक्षक रवि वाडकर यांनी सांगितले. अभिजात मराठी भाषेतील नामवंत कवींच्या गाजलेल्या कवितांचे उत्तम सादरीकरण सहभागी झालेल्या ५० स्पर्धकांनी परकाव्यवाचन स्पर्धेत करून हा उपक्रम यशस्वी केला. या परकाव्यवाचन स्पर्धेमध्ये कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांची शेपूट ही सुनील बंदरकर यांनी सादर केलेली कविता सर्वप्रथम क्रमांकाची मानकरी ठरली.
