खा.तटकरेंच्या साम्राज्य सुरुंग लावणार : आम.महेंद्र दळवी यांची रोह्यात शिवगर्जना
तटकरेंच्या साम्राज्याला सुरुंग लावणार
आमदार महेंद्र दळवी यांची रोह्यात शिवगर्जना
रोहा, ता. ११ (बातमीदार) ः रोहा नगर पालिकेवर भगवा फडकवून खासदार सुनील तटकरे यांच्या साम्राज्याला सुरुंग लावल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा निर्धार शिंदे गटाचे आमदार महेंद्र दळवी यांनी केली.
रोहे-अष्टमी नाक्यावर गुरुवारी (ता. ९) रात्री महेंद्र दळवी युवा प्रतिष्ठान मध्यवर्ती कार्यालयाचे उद्घाटन व पिंगळसई ठाकरे गट विभाग प्रमुख संतोष खेरटकर व त्यांच्या असंख्य समर्थकांनी शिंदे गटात जाहीर प्रवेश केला. या कार्यक्रमाप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी महेंद्र दळवी यांनी पिंगळसई, सोनगाव, इंदरदेव, चणेरा, न्हावे, सोनखार, दीव, निढी, तळाघर या भागातील ग्रामस्थांनी शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला. दळवी यांनी सर्व कार्यकर्त्यांचे शिवसेनेत स्वागत केले. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हा प्रमुख प्रमोद घोसाळकर, जिल्हा प्रमुख राजा केणी, तालुका प्रमुख ॲड. मनोजकुमार शिंदे, ग्राहक संरक्षण कक्षाचे प्रमुख विजय बोरकर, अल्पसंख्याक विभागाचे उस्मान रोहेकर आदी मान्यवर असंख्य नेते व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आमदार नसताना मुरुड नगरपालिकेला ३०० कोटी रुपयांचा निधी मिळवून दिला. त्यानंतर मुरुडच्या जनतेने नगरपालिकेवर भगवा फडकवला. आता मी रोहे शहर व ग्रामीण भागाला दत्तक घेतले आहे. मी रोह्याच्या जनतेला देण्यासाठी आलो आहे. रोह्यात आता विकासाची गंगा वाहणार आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी पक्षाच्या माध्यमातून स्वतःची उन्नती केली. त्यांनी मला तीन वेळा दगाफटका दिला, अशी टीका महेंद्र दळवी यांनी केली आहे.
रोह्यात राजकीय भूकंप होणार
यावेळी महेंद्र दळवी म्हणाले की, रोह्यातील जनता आता एकाधिकारशाहीला कंटाळली आहे. आता येथील जनतेला बदल हवा आहे. काही नाराज मंडळी माझ्या संपर्कात आहे. नजीकच्या काळात रोह्यात राजकीय भूकंप होणार असून असंख्य कार्यकर्ते शिवसेनेत जाहीर प्रवेश करणार असल्याचा दावा दळवी यांनी केला आहे. यावेळी जिल्हा प्रमुख प्रमोद घोसाळकर, तालुका प्रमुख ॲड. मनोजकुमार शिंदे, हर्ष पाटील आदींनी आपले मनोगत व्यक्त केले.
फोटो कॅप्शन :
रोहा ः ठाकरे गटाचे विभाग प्रमुख संतोष खेरटकर यांच्या समवेत असंख्य कार्यकर्त्यांनी शिंदे गटात जाहीर प्रवेश केला.
