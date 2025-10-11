अवजड वाहनांना घोडबंदर मार्गावर बंदी
अवजड वाहनांना घोडबंदर मार्गावर बंदी
चार दिवसांसाठी वाहतुकीत बदल
ठाणे शहर, ता. ११ (बातमीदार): घोडबंदर मार्गावरील गायमुख घाट भागाचे डांबरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आल्यामुळे, हा घाट रस्ता चार दिवसांसाठी जड आणि अवजड वाहनांच्या वाहतुकीला बंद ठेवण्यात आला आहे. आज, शनिवारी (ता. ११) रात्री १० वाजल्यापासून मंगळवारी (ता. १४) रात्री १२ वाजेपर्यंत या मार्गाने अवजड वाहनांना वाहतूक करता येणार नाही. यामुळे या मार्गावरील वाहतूक अंजूरफाटा मार्गे वळवण्यात आल्यामुळे, पुन्हा एकदा भिवंडी परिसरात अवजड वाहनांमुळे वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
घोडबंदर मार्गावरील गायमुख घाट हा गुजरात, वसई, पालघर, डहाणू या महत्त्वाच्या ठिकाणी मालाची वाहतूक करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, घाटाच्या बांधकामातील त्रुटींमुळे प्रत्येक वर्षी पावसाळ्यात रस्त्यावर मोठे खड्डे पडतात. घाटमार्ग तीव्र उतार-चढाचा तसेच माथ्यावर वळणदार असल्यामुळे येथे वाहने बंद पडणे आणि संथ गतीने वाहतूक चालणे, यामुळे नेहमीच मोठी कोंडी होते. याचा फटका संपूर्ण घोडबंदर मार्गाला बसतो. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि वन विभाग यांच्यात घाट रुंदीकरण आणि उतार कमी करण्याच्या परवानगीवरून समन्वय नसल्यामुळे घाटाची योग्य दुरुस्ती होत नाही. त्यामुळे यंदा पावसाळ्यात तीनवेळा दुरुस्ती करूनही स्थिती सुधारली नाही. आता मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या हद्दीत रस्ता दुरुस्ती होणार असल्याने ठाणे-घोडबंदर वाहिनी जड अवजड वाहनांसाठी बंद ठेवण्यात येत आहे.
जड अवजड वाहतूक बंद: शनिवार (ता. ११) रात्री १० ते मंगळवार (ता. १४) रात्री १२ वाजेपर्यंत.
परवानगी: हलक्या आणि अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांना या मार्गावरून वाहतुकीस परवानगी आहे.
अवजड वाहनांसाठी पर्यायी मार्ग:
ठिकाण पर्यायी मार्ग
पालघर–विरार बाजूकडून ठाण्याकडे येणाऱ्या वाहनांसाठी शिरसाट फाटा → पारोळ → अकलोली (गणेशपुरी) → अंबाडी
पालघर–वसई बाजूकडून येणारी वाहने चिंचोटी → कामन → खारबांव → अंजूरफाटा → भिवंडी
पश्चिम द्रुतगतीमार्ग मुंबई, काशिमीराकडून येणारी वाहने वर्सोवा ब्रिज → गुजरात महामार्ग → शिरसाट फाटा, चिंचोटी
ठाणे, मुंबई कडून येणारी वाहने खारेगाव टोलनाका → मानकोली → अंजूरफाटा
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.