रबाळे स्कायवॉकवरील उद्वाहक बंद
अपंगांसह ज्येष्ठ नागरिकांची गैरसोय; तातडीने दुरुस्तीची मागणी
वाशी, ता. ११ (बातमीदार) : ठाणे–बेलापूर मार्गावरील रबाळे रेल्वे स्थानकाजवळ नवी मुंबई महापालिकेने उभारलेला अत्याधुनिक स्कायवॉक सध्या नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. स्कायवॉकवरील उद्वाहक (लिफ्ट) गेल्या काही दिवसांपासून बंद असल्यामुळे पादचारी, विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंग व्यक्तींना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
ठाणे–बेलापूर औद्योगिक मार्ग हा रबाळेसह परिसरातील सर्वात गर्दीचा पट्टा आहे. दररोज हजारो प्रवासी आणि कामगार रबाळे रेल्वे स्थानकावरून उतरून रस्ता ओलांडतात. यामुळे पूर्वी येथे वाहतूक कोंडी आणि किरकोळ अपघातांच्या घटना वारंवार घडत होत्या. या समस्येवर उपाय म्हणून महापालिकेने सुरक्षित प्रवासासाठी स्कायवॉक बांधून नागरिकांच्या सोयीसाठी उद्वाहक बसविला. मात्र, सध्या हा उद्वाहक बंद असल्याने नागरिकांना जिन्यांवरून चढ-उतार करावे लागत आहे. तर शारीरिक अडचणी असलेल्या आणि वृद्ध प्रवाशांसाठी ही परिस्थिती अधिकच त्रासदायक ठरत आहे. त्यामुळे अपंग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना जवळपास एक किलोमीटरचा अतिरिक्त प्रवास करावा लागत आहे.
स्थानिक नागरिक आणि प्रवाशांनी पालिका प्रशासनाकडे तातडीने उद्वाहक सुरू करण्याची मागणी केली आहे. तसे न झाल्यास रस्ता ओलांडण्यासाठी सुरक्षित जागा खुली करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. दरम्यान, प्रवाशांच्या वाढत्या नाराजीतून पालिका प्रशासनावर टीकेची झोड उठली असून, नागरिकांच्या सोयीसाठी हा प्रश्न त्वरित सोडविण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
