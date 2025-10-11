करंजाडे हद्दीतील अतिक्रमणावर ग्रामपंचायतीची धडक कारवाई..
करंजाडे हद्दीतील अतिक्रमणावर धडक कारवाई
वडघर पूल ते काॅलेज फाटा रस्त्याने घेतला मोकळा श्वास
नवीन पनवेल, ता. ११ (बातमीदार) ः करंजाडे परिसरात अतिक्रमणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. यामुळे नागरिकांना नाहक त्रास होत असून, वाहतूक कोंडीचे प्रमाणही वाढत आहे. या अनुषंगाने शनिवारी (ता. ११) करंजाडे ग्रामपंचायतीचे सरपंच मंगेश शेलार यांच्या पुढाकाराने पथकाकडून अतिक्रमणावर धडक कारवाई करण्यात आली.
पनवेल येथील गाढी नदीच्या पुलापासून ते काॅलेज फाट्यापर्यंत हातगाडी आणि फेरीवाल्यांनी रस्त्याचा ताबा घेतला आहे. त्यामुळे पादचारी आणि वाहनचालकांना ये-जा करण्यास मोठी कसरत करावी लागत होती. नागरिकांनी याबाबत करंजाडे ग्रामपंचायतीकडे अनेकदा तक्रारीही केल्या होत्या. याची दखल घेत सरपंच मंगेश शेलार यांनी पुढाकार घेत ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना अतिक्रमणावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार ग्रामपंचायत पथकाने अतिक्रमाणावर धडक कारवाई केली. त्यामुळे या रस्त्याने शनिवारी मोकळा श्वास घेतला. याबाबत नागरिकांकडून सरपंच मंगेश शेलार आणि ग्रामपंचायतीचे आभार मानले आहेत.
पोलिसांचा फौजफाटा
करंजाडे ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नितीन ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस अधिकारी किरण राऊत, उमेश पाटील, धीरज थवई यांच्यासह पोलिस पथक यांच्या उपस्थितीत ही अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेची कारवाई करण्यात आली.
करंजाडे येथील वडघर पूल ते कॉलेज फाटा भागामध्ये रस्त्यावरच फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले होते. यामुळे कॉलेज फाटा येथे वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागत होते. याबाबत नागरिकांच्या आलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने ही कारवाई केली आहे.
- मंगेश शेलार, सरपंच, करंजाडे ग्रामपंचायत
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.