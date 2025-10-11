पालघर महसूल विभागाची कारवाई
बोळिंज (बातमीदार) : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गालगत ससूनवघर व मालजीपाडा परिसरात उभारलेल्या रेडिमिक्स सिमेंट कारखान्यांमुळे प्रदुषणाचे प्रमाण वाढत आहे. हे प्रकल्प कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेताच चालविले जात होते. गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या २८ प्रकल्पांपैकी सात प्रकल्पांवर कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्ह्याच्या गौण खनिज भरारी पथकाने बेकायदा प्रकल्पांना टाळे ठोकले आहे.
वसई-विरारमधील राष्ट्रीय महामार्गावरील मालजीपाडा, ससूपाडा, ससूनवघर, वर्सोवा पूल परिसर यासह अन्य भागात ४० हून अधिक रेडिमिक्स प्रकल्प आहेत. दिवसेंदिवस या प्रकल्पांची संख्या वाढत आहे. काही प्रकल्पधारक कोणत्याही प्रकारचे नियम पाळत नाहीत. हे प्रकल्प कोणत्याही प्रकारच्या परवानग्या न घेताच चालविले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रकल्पातून निघणारी भुकटी, वाहतुकीच्या दरम्यान रस्त्यावर सांडणारा सिमेंटमिश्रित माल यातून निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाचा मोठा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. याशिवाय धूळ प्रदूषणामुळे हवेची गुणवत्ता ढासळून नागरी आरोग्यावरही याचा परिणाम होत आहे.
वसईच्या महसूल विभागाकडून ससूनवघर व मालजीपाडा येथील २८ आरएमसी प्रकल्पांविरोधात नायगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर या प्रकल्पांचा तपास सुरू करण्यात आला होता, मात्र चार महिने उलटूनही त्यावर पुढील कारवाई होत नसल्याने नागरिकांनी प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. अखेर गौण खनिज विभागाच्या भरारी पथकाने धाड टाकत तपासणी मोहीम सुरू केली होती. यात सात प्रकल्पधारकांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्याने कारवाई करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालय गौण खनिज भरारी शाखेचे नायब तहसीलदार चंद्रकांत पवार यांनी सांगितले.
या प्रकल्पांवर कारवाई
ससूनवघर व मालजीपाडा येथील एच. के. आरएमसी, ए. एस. आरएमसी, सी. डी. आरएमसी, एच. के. २ आरएमसी, नगर आरएमसी, शिव कृपा आरएमसी आणि प्रारब्ध आरएमसी या प्रकल्पांवर कारवाई करण्यात आली. अन्य प्रकल्पांची तपासणी सुरू आहे, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
