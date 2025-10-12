ग्रामीण भागातील मुला-मुलींसाठी सुवर्णसंधी
ग्रामीण भागातील मुला-मुलींसाठी सुवर्णसंधी
विरार ता. ११ (बातमीदार) ः इयत्ता दहावी त्याही पेक्षा ही कमी शिक्षण घेतलेल्या मुला-मुलींना वृद्ध सहाय्यक, रुग्ण सहाय्यक म्हणून नवा करण्यास इच्छुक असणाऱ्या मुला-मुलींसाठी मुंबई येथे बोरिवली, (पश्चिम) गोराई व कांदिवली, (पश्चिम) चारकोप या ठिकाणी निवासी स्वरूपाची कामाची संधी देण्यात येणार आहे. . ज्यामध्ये सुरक्षितपणे राहण्याची, जेवण नाशत्याची व्यवस्था संबंधित संस्थेकडून केली जाणार असून याचे कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.
त्याच बरोबर शिकताना मोबदला म्हणून सेवा देत असलेल्या मुला मुलींना दरमहा रुपये १०,०००/- एवढे वेतन देण्यात येणार असून त्यांच्या परफॉर्मन्सनुसार यामध्ये वाढ करण्यात येणार येईल. त्या व्यतिरिक्त सेवा कार्यकाळ पूर्ण नाल्यानंतर प्रमाणपत्र सुद्धा दिले जाणार आहे. सन २०२१ पासून पालघर, महाराष्ट्राच्या इतर दुर्गम, ग्रामीण बागांमधून मुला-मुलींनी आमच्या तेथे वृद्ध सहाय्यक, रुग्ण सहाय्यक म्हणून सेवा दिली आहे व आज सुद्धा देत नाहेत. सिनिअर सिटीजन केअरिंग सेंटर मध्ये निवासी स्वरूपाचे काम असल्यामुळे प्रवास खर्च, नमूद केलेल्या नोयी सुविधा मोफत असल्यामुळे कोणताही अतिरिक्त खर्च होत नसल्यामुळे पूर्णपणे पैशाची बचत होणार आहे. मुले मुली या बचती मधून भविष्यात आपल्या राहत्या ठिकाणी एखादा कृषी पूरक व्यवसाय, आपल्या नाजूबाजूच्या परिसरात एखादा छोटा-मोठा स्थानिक गरजा पूर्ण करणारा व्यवसाय निर्माण करून गावातच राहून नार्थिक कमाई करू शकनार आहेत असे फाउंडेशनचे समन्वयक दिपक खेडेकर यांनी माहिती देताना सांगितले.
