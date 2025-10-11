सर्व पक्षीयांचा ऐरोली सहाय्यक आयुक्तांना घेराव
सर्वपक्षीयांचा सहाय्यक आयुक्तांना घेराव
घराचे पुनर्बांधकाम करणाऱ्यांना पालिकेकडून नोटिसा
वाशी, ता. ११ (बातमीदार) ः नवी मुंबई पालिकेच्या ऐरोली विभाग कार्यालयाअंतर्गत बैठ्या चाळीतील घराचे पुनर्बांधकाम करणाऱ्यांना अनधिकृत घरे ठरवत पालिकेकडून नोटिसा बजावण्यात येत आहेत. त्यासंदर्भात सर्वपक्षीय नेत्यांकडून गुरुवार (ता. ९) ऐरोली विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुनील काठोळे यांना घेराव घालण्यात आला. पालिकेने नोटिसी देणे थांबविले नाही तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा सर्वपक्षीय नेत्यांनी दिला आहे.
याविषयी बोलताना मनसेचे उपशहराध्यक्ष नीलेश बाणखेले म्हणाले, की ऐरोलीत सिडकोनिर्मित घरे, इतर बैठ्या चाळी आहेत. वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या नागरिकांनी कुटुंब वाढल्याने घराची पुनर्बांधणी करीत दुमजली, तीन मजली घरे केली आहे; मात्र असे असताना पालिकेने त्यांना नोटीस कशासाठी बजावल्या आहेत, असा प्रश्न सहाय्यक आयुक्त काठोळे यांना विचारला. राहत्या घराला नोटीस आल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. त्याचप्रमाणे भाजपचे प्रकाश मंत्री, अनिल नाकते, माजी नगरसेविका नंद काटे यांनी ऐरोलीतील विविध समस्यांवर सहाय्यक आयुक्तांना जाब विचारला.
या वेळी शिंदे गटाच्या माजी नगरसेविका नंदा काटे, मनसेचे उपशहरप्रमुख नीलेश बाणखेले, निखिल थोरात, भाजपचे प्रकाश मंत्री व अनिल नाकते, अॅड. अखिल शेख, बाळकृष्ण चराटे, प्रीतम जाधव, निखिल थोरात, मदन वाजे, गुरुनाथ वाघमारे, अजय सिंह आदी उपस्थित होते. हा प्रकार सुरूच राहिला तर त्यांच्या तोंडाला काळे फासू, असा इशारा मनसेसह सर्वपक्षीयांनी दिला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नोटीस देण्यात येत आहे. या नोटिसी दिल्यानंतर बांधकामधारकांना त्याच्याकडे असणारी कागदपत्रे सादर करायची आहे. कुणालाही बेघर करण्यासाठी तर टाऊन प्लॅनिंगच्या अनुषंगाने या नोटिसी देण्यात आल्या आहेत.
- सुनील काठोळे, सहाय्यक आयुक्त, ऐरोली
