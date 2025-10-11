प्राथमिक शिक्षकांना शिकवण्यास पुरेसा वेळ द्या
टोकावडे, ता. ११ (बातमीदार) : राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शिकवण्यास पुरेसा वेळ मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष भगवान भगत यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई राजेश कंकाळ यांची भेट घेऊन शिक्षकांवरील ऑनलाइन कामांचा ताण कमी करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत निवेदनाद्वारे औपचारिक मागणी करण्यात आली आहे.
सध्या राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शिकवण्याबरोबरच सुमारे १४० अशैक्षणिक कामे करावी लागत आहेत. त्यातील अनेक कामे ऑनलाइन स्वरूपाची असून, तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश शिक्षकांना दिले जातात. त्यामुळे कारवाईच्या भीतीने शिक्षक तासनतास मोबाईल हातात घेऊन ऑनलाइन काम करतात, असे भगवान भगत यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागात नेटवर्कची समस्या गंभीर असून, पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे इंटरनेट खंडित होते. त्यामुळे लिंक भरण्यास बराच वेळ जातो आणि विद्यार्थ्यांचे अध्यापन थांबते. भगत म्हणाले, समोर बसलेले विद्यार्थी शिक्षकांच्या हाती मोबाईल पाहून हतबल होतात; ही स्थिती शिक्षणासाठी घातक आहे. त्यामुळे शिक्षकांना दिली जाणारी अशैक्षणिक आणि अनावश्यक ऑनलाइन कामे तातडीने रद्द करण्याची मागणी भगवान भगत यांनी केली आहे.
शिक्षकांवर अतिरिक्त ऑनलाइन कामांचा एवढा भार टाकला आहे की विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी वेळच उरत नाही. सरकारने शिक्षकांना त्यांच्या मूळ कार्यात विद्यार्थ्यांना शिकवण्यात मुक्तपणे काम करू द्यावे आणि या ऑनलाइन कामांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी.
- भगवान भगत, जिल्हाध्यक्ष, ठाणे
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ
