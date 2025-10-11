भाजपच्या माजी पदाधिकाऱ्यास अटक आणि जामीन
भिवंडी, ता. ११ (बातमीदार) : भिवंडीतील शहर पोलिस ठाण्यात दाखल धनादेश न वठल्याप्रकरणार पोलिसांनी बालमुकुंद शुक्ला याला अटक केली. त्याला शुक्रवारी न्यायालयात हजर केल्यावर १५ हजार रुपयांच्या जामिनावर सोडले. शुक्ला हे माजी भिवंडी भाजप शहर जिल्हा सचिव आहेत.
शुक्ला यांनी एका व्यवहारात अभ्युदय सहकारी बँक लिमिटेडचा चार लाख रुपयांचा धनादेश त्यांच्याकडे दिला होता. हा धनादेश बँकेत जमा केला असता खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्याने तो बाउन्स झाला. पैसे मागितले असता, शुक्ला यांनी भाजप नेते पदाचा बहाणा करून धमकावले आणि पैसे देण्यास नकार दिला, असे फहीम अन्सारी यांनी सांगितले
अन्सारी यांनी ९ सप्टेंबर २०२४ मध्ये भिवंडी न्यायालयात प्रकरण दाखल केले. नंतर शुक्ला यांनी धनादेश चोरीला गेल्याची तक्रार शांतीनगर पोलिस ठाण्यात नोंदवली; परंतु प्रकरण आधीच न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे पोलिसांनी अन्सारी यांना जबाब घेत सोडले. शुक्ला अनेक वेळा न्यायालयात गैरहजर राहून न्यायालयाचे उल्लंघन करत होते. परिणामी, न्यायालयाने त्याच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. या वॉरंटअंतर्गत ९ ऑक्टोबरला संध्याकाळी ६ वाजता भिवंडी शहर पोलिस ठाण्यातील पोलिसांनी त्याला अटक केली. १० ऑक्टोबरला न्यायालयात हजर केले असता जामीन मंजूर झाला. तसेच, प्रत्येक सुनावणीला उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले.
