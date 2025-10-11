रेल्वे आरक्षणप्रणाली आज सहा तास बंद
रेल्वे आरक्षणप्रणाली आज सहा तास बंद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ ः मुंबई प्रवासी आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) सहा तासांसाठी बंद राहणार आहे. ही प्रणाली रविवारी (ता. १२) रात्री ११.४५ पासून ते सोमवारी पहाटे ५.४५ वाजेपर्यंत बंद राहील. या कालावधीत पीएनआर कॉम्प्रेशनसह स्थिर आणि गतिमान प्रणालीची देखभाल केली जाणार असून आरक्षण केंद्रांवरील सर्व सेवा बंद राहणार आहे.
प्रवासी आरक्षण, तिकीट रद्द करणे, रिफंड, करंट बुकिंग, चार्ट डिस्प्ले, टच स्क्रीन, रिफंड काउंटर आणि कोचिंग रिफंड टर्मिनल यांचा समावेश आहे. तसेच, या काळात इंटरनेटद्वारेही तिकीट आरक्षण होणार नाही. रेल्वे प्रशासनाने सांगितले, की देखभाल आणि प्रणाली सुधारण्यासाठी हे काम आवश्यक आहे. प्रवाशांना या काळात काही अडचणी येऊ शकतात; मात्र त्यासाठी प्रशासनाकडून पूर्ण तयारी करण्यात आली आहे. तिकीट रद्द केल्यास विद्यमान नियमांनुसार टीडीआर जारी केला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. रेल्वेने प्रवाशांना या आवश्यक कामासाठी सहकार्य करण्याचे आणि प्रवासाची योजना आखताना वेळेचा विचार करण्याचे आवाहन केले आहे.
