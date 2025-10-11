‘एनएसजी’ची आज सायक्लोथॉन
‘एनएसजी’ची आज सायक्लोथॉन
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ ः २६/११ मुंबई दहशतवादी हल्ल्यात शौर्याने लढलेले अशोकचक्र विजेते मेजर संदीप उन्नीकृष्णन यांच्या स्मरणार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक दल (एनएसजी)तर्फे रविवारी (ता. १२) सायक्लोथॉन आयोजित करण्यात आली आहे. या उपक्रमातून ‘फिट इंडिया’ आणि ‘गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाविषयी जागरूकता’ असा सामाजिक संदेश दिला जाणार आहे.
‘एनएसजी’च्या स्थापना दिन कार्यक्रमांची ही सुरुवात असून, यानिमित्ताने दलाचे जवान समाजाशी आरोग्य आणि जनजागृतीच्या माध्यमातून संवाद साधणार आहेत. गेटवे ऑफ इंडिया येथून सकाळी सात वाजता सायक्लोथॉनला सुरुवात होईल. हे सायकलपटू १०० किलोमीटरचा प्रवास करणार असून, या मोहिमेत २५० हून अधिक व्यावसायिक सायकलपटू आणि एनएसजीचे जवान सहभागी होतील. सायक्लोथॉनच्या मार्गावर गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाविषयी दोन रस्त्यावरचे नाट्यप्रयोग सादर केले जातील. या नाट्यप्रयोगांमधून महिलांच्या आरोग्याविषयी सोप्या आणि प्रभावी पद्धतीने जनजागृती केली जाणार आहे. तसेच सोमवारी (ता. १३) आणि मंगळवारी (ता. १४) एनएसजीच्या वैद्यकीय पथकांद्वारे मुंबईतील शाळांमध्ये आरोग्यविषयक सत्रे घेण्यात येणार आहेत. यात विद्यार्थ्यांना आरोग्य, स्वच्छता आणि कर्करोग प्रतिबंध याबाबत मार्गदर्शन केले जाईल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.