हे निव्वळ पुतण्या - मावशीचे प्रेम : एकनाथ शिंदे
हे निव्वळ पुतना-मावशीचे प्रेम
‘हंबरडा मोर्चा’वर एकनाथ शिंदेंचे टीकास्त्र
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी संभाजीनगर येथे काढण्यात आलेल्या ‘हंबरडा मोर्चा’वर जोरदार टीका केली.
जे लोक घराचा उंबरठा ओलांडत नव्हते, ते आता हंबरडा मोर्चा काढत आहेत. सत्ता आणि खुर्ची गेल्यावर हंबरडा फोडणारे आता पुन्हा तेच करीत आहेत. याला निव्वळ पुतना-मावशीचे प्रेम म्हणत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी संभाजीनगर येथे काढण्यात आलेल्या हंबरडा मोर्चावर शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून राजकारण केल्याचा आरोप एकनाथ शिंदे यांनी केला.
शिंदे यांनी स्पष्ट केले, की त्यांनी स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन परिस्थिती पाहिली आहे आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी खऱ्या अर्थाने काम केले आहे. सरकारने ३२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले असून, शेतकऱ्यांच्या खात्यात १० हजार रुपयांची तात्काळ मदत जमा करण्याचे काम सुरू आहे. वाहून गेलेल्या जमिनीसाठी ४७ हजार रुपये प्रति हेक्टर नुकसानभरपाई आणि मनरेगा योजनेंतर्गत तीन लाख रुपये प्रति हेक्टर अतिरिक्त सहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, जे राज्याच्या इतिहासात प्रथमच घडले आहे, असेही शिंदे म्हणाले.
बिस्किटावरून टोला
उद्धव ठाकरेंवर टीका करताना शिंदे यांनी विचारले, ‘काही जण शेतकऱ्यांच्या बांधावर जातात, पण त्या शेतकऱ्यांच्या मुलाच्या डोळ्यातले अश्रू पाहून एक बिस्कीट तरी दिले का?’ त्यांनी सांगितले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्य सरकारला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी आनंदात जाईल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.