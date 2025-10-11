बेस्ट उपक्रम वाचविण्यासाठी शिवसेना होणार आक्रमक
बेस्ट वाचविण्यासाठी शिवसेना सक्रिय
कामगार सेनेच्या मेळाव्यानंतर बांधणीला वेग
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० ः बेस्टमध्ये २०१४ पासून नोकर भरती बंद आहे. सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जागी नव्याने भरती न करता कंत्राटी कामगारांना नियुक्त केले जात आहे. सार्वजनिक उपक्रमांचे मोठ्या प्रमाणात खासगीकरण होत असून, आता बेस्ट वाचविण्यासाठी शिवसेना ठाकरे गट सक्रिय झाला आहे. पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कामगारांच्या बांधणीला सुरुवात झाली आहे.
आर्थिक अडचणीमुळे बेस्ट उपक्रमात अनेक वर्षांपासून भरती बंद आहे. कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरली जात नाहीत आणि सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमात अडचणीची स्थिती निर्माण झाली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कर्मचारी कमी असल्याने कामकाजात अडथळे येत आहेत. सध्या महापालिका, एसटी आणि बेस्टच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या जागी कंत्राटी पद्धतीने जागा भरल्या जात आहे. या पार्श्वभूमीवर काल झालेल्या बेस्ट कामगार सेनेच्या मेळाव्यात उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या भूमिकेबाबत कामगारांमध्ये सकारात्मक चर्चा आहे.
कामगार सेना सक्रिय
बेस्ट कामगार सेनेच्या अध्यक्षपदी सचिन अहिर यांची नेमणूक केल्यानंतर त्यांनी बेस्टमध्ये लक्ष घातले आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बेस्ट कामगारांचा त्यांनी मेळावा घेतला. त्या मेळाव्यात उद्धव ठाकरे उपस्थित होते. कालच्या सेनेच्या मेळाव्यानंतर युनियनचे पदाधिकारी सक्रिय झाले आहेत.
