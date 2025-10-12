सत्तेच्या जवळ राहण्यासाठी अजित पवार गटात
अंबरनाथ, ता. १२ (वार्ताहर) : बाजूला राहून कामे होत नव्हती, त्यामुळे नुकसान व्हायचे. इतर पक्षांत जाण्याऐवजी सत्तेच्या जवळ राहण्यासाठी अजित पवार गटात येण्याचा निर्णय घेतला, असे स्पष्ट वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष सदाशिव पाटील यांनी नुकतेच अंबरनाथ (पूर्व) येथील पत्रकार परिषदेत केले.
सदाशिव पाटील हे गेली २० वर्षे शरद पवार गटाचे अंबरनाथ शहराध्यक्ष म्हणून काम पाहत होते. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी अजित पवार गटात प्रवेश करून अंबरनाथ शहराध्यक्षपदी नियुक्ती मिळवली. त्यांनी आपल्या निर्णयामागील भूमिका स्पष्ट करत, राजकारणात विकासासाठी सत्ता महत्त्वाची असते. त्यामुळे सत्तेच्या जवळ राहून काम करण्याचा निर्णय योग्य वाटला, असे मत व्यक्त केले. पाटील यांनी पुढे सांगितले, वरिष्ठांचा जो निर्णय तो आम्हाला मान्य असेल. त्याचबरोबर त्यांनी सून अश्विनी पाटील या नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक असल्याचेही जाहीर केले. याप्रसंगी जिल्हाध्यक्ष भरत गोंधळी, किसनराव तारमळे, आप्पा मालुसरे उपस्थित होते. दरम्यान, नगराध्यक्षपदासाठी अश्विनी पाटील यांचे नाव पुढे केल्याने युतीच्या चर्चेला आणखी बळ मिळाले आहे. अंबरनाथच्या राजकारणात आगामी काळात नवे समीकरण आकार घेणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
नव्या युतीची चर्चा
सदाशिव पाटील यांच्या प्रवेशामुळे अंबरनाथच्या राजकारणात नव्या घडामोडींचे संकेत मिळत आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजप-राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) युतीची शक्यता राजकीय वर्तुळात जोर धरू लागली आहे. भाजपचे राज्य परिषद सदस्य गुलाबराव करंजुले पाटील यांनी पाटील यांची भेट घेऊन अभिनंदन केले. भाजप कल्याण जिल्हा सरचिटणीस अभिजित करंजुले पाटील यांनीही दोन्ही पक्ष युतीबाबत सकारात्मक आहेत, असे स्पष्ट केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.