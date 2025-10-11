मुंबई- वाराणसीदरम्यान १२ अतिरिक्त विशेष गाड्या
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ ः छटपूजा आणि दिवाळीनिमित्त गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेने लोकमान्य टिळक टर्मिनस (एलटीटी) ते वाराणसीदरम्यान १२ अतिरिक्त विशेष गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मुंबई ते वाराणसीदरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
मध्य रेल्वेने दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रेन क्रमांक ०४२२५ एलटीटी-वाराणसी विशेष गाडी १४ ऑक्टोबर ते १८ नोव्हेंबरदरम्यान प्रत्येक मंगळवारी सायंकाळी चार वाजून ५५ मिनिटांनी एलटीटीहून सुटेल. ट्रेन क्रमांक ०४२२६ वाराणसी-एलटीटी विशेष गाडी १३ ऑक्टोबर ते १७ नोव्हेंबरदरम्यान प्रत्येक सोमवार रात्री एक वाजून ३५ मिनिटांनी वाराणसीहून निघेल. या दोन्ही गाड्यांना ठाणे, कल्याण, नाशिक रोड, भुसावळ, खंडवा, इटारसी, राणी कमलापती (भोपाल), बीना, झाँसी, उरई, कानपूर सेंट्रल, लखनऊ, सुलतानपूर आणि जौनपूर सिटी स्थानकांवर थांबा असणार आहे. या १२ विशेष गाड्यांचे आरक्षण भारतीय रेल्वेच्या आरक्षण केंद्रावर आणि आयआरसीटीसीच्या संकेस्थळावर सुरू झाले आहे.
