जप्त केलेले डम्पर, पोकलेन चोरीला!
अंबरनाथ, ता. ११ (वार्ताहर) : महसूल बुडवल्याप्रकरणी अंबरनाथ तहसीलदार कार्यालयाने जप्त केलेले डम्पर आणि पोकलेन चोरीला गेल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. तहसीलदार अमित पुरी यांच्या निर्देशानुसार शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले असून, पोलिसांनी आरोपींचा शोध सुरू केला आहे.
अंबरनाथ परिसरात अवैधरित्या गौण खनिजांची वाहतूक आणि उत्खनन मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. महसूल विभागाने काही दिवसांपूर्वी अवैध उत्खनन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई केली होती. मात्र, जप्त केलेली हीच दोन वाहने चोरीला गेल्याने महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे. यामुळे तहसीलदार अमित पुरी यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. पहिली घटना अंबरनाथ (पूर्व) येथील मोरवली परिसरातील टी सर्कल रोडलगत घडली. येथे अवैध गौण खनिज वाहतुकीदरम्यान महसूल अधिकाऱ्यांनी एक डम्पर जप्त केला होता. तलाठी कार्यालयातील कर्मचारी बुधाजी सखाराम हिंदोळा यांच्या देखरेखीखाली हा डम्पर तहसील कार्यालयात जमा करण्यासाठी नेण्यात येत होता. मात्र, वाहनमालक पाटील, प्रसाद पाटील आणि नितीन फुलोरे यांनी संगनमत करून सरकारी कामात अडथळा आणला. त्यांनी हिंदोळा यांना पकडून ठेवून डम्पर काढून नेत फरार झाले. तसेच, त्यांनी हिंदोळा यांच्यावर पाच लाख रुपयांच्या खंडणीचा खोटा आरोप करत धक्काबुक्की केली. ही घटना ७ ऑक्टोबरला दुपारी घडली. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पालेगावातील पोकलेन चोरी
दुसरी घटना पालेगाव येथे १२ सप्टेंबरला दुपारी अडीचच्या सुमारास घडली. यशवंत पाटील यांनी पोकलेनच्या साह्याने अवैध उत्खनन सुरू ठेवले होते. महसूल विभागाने कारवाई करून संबंधित पोकलेन जप्त केले होते. मोकळ्या जागेत ठेवलेले जप्त वाहन काही दिवसांनी गायब झाले. तपासात हे पोकलेन मालक यशवंत पाटील यांनीच चोरी करून नेल्याचे निष्पन्न झाले. याप्रकरणी ग्राम महसूल अधिकारी सचिन रसाळ यांनी तक्रार दाखल केली आहे.
महसूल विभागावर प्रश्नचिन्ह
जप्त वाहनांवर झालेल्या या दोन चोरीच्या घटनांमुळे महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारी वाहनांची सुरक्षा आणि देखरेखीबाबत शिथिलता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवाजीनगर पोलिसांनी या दोन्ही प्रकरणांचा तपास सुरू केला असून, आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पथक कार्यरत आहे.
