मेट्रोच्या एकत्रिकरणासाठी आजपासून २ए व ७ मार्गांवर हंगामी वेळापत्रक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : मेट्रो मार्गिका ७ला (गुंदवली-ओवरीपाडा) मेट्रो मार्गिका ९शी (पहिला टप्पा- दहिसर पूर्व ते काशीगाव) जोडण्यासाठी प्रणाली एकत्रीकरण आणि सुरक्षा चाचण्या करण्यात येत आहेत. त्यासाठी उद्या रविवारी (ता. १२) ते शनिवारी (ता. १८)दरम्यान मेट्रो मार्गिका २ए (दहिसर पूर्व-डी.एन.नगर) व मेट्रो मार्गिका ७ या दोन्ही मार्गांवर तात्पुरते वेळापत्रक लागू केले जाणार आहे. त्यामुळे सकाळच्या मेट्रोसेवा नेहमीपेक्षा थोड्या उशिराने सुरू होणार आहेत.
मेट्रोकडून लागू करण्यात आलेली ही तात्पुरती वेळापत्रकातील सुधारणा ‘लाल मार्गिका विस्तार’ या प्रकल्पातील एक महत्त्वाचा टप्पा असून, अंधेरी (पूर्व) ते मिरा-भाईंदरदरम्यान अखंड व सुसंगत प्रवासासाठी अत्यावश्यक आहे. सध्या मेट्रो मार्गिका ७ वर १३ स्थानकांदरम्यान सेवा सुरू असून, मार्गिका ७ची विस्तारित मार्गिका ९चे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या पार्श्वभूमीवर गुंदवली ते काशीगाव (लाइन ९)दरम्यान ट्रायल रन घेण्यात येतील. त्यामुळे सकाळी ५.२५ वाजता सुरू होणाऱ्या मेट्रोसेवेत सुधारित वेळापत्रक लागू राहील.
सुधारित मेट्रोसेवा वेळापत्रक
डहाणूकरवाडीहून गुंदवलीकडे पहिली मेट्रो सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ७.०१ वाजता, शनिवार सकाळी सात वाजता तर रविवार सकाळी ७.०४ वाजता सुटेल, अंधेरी पश्चिमेकडून पहिली मेट्रो सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ०७.०६ वाजता सुटेल, शनिवारी सकाळी ०६.५८ वाजता तर रविवार सकाळी ०६.५९ वाजता सुटेल.
दुसरीकडे दहिसर पूर्वहून अंधेरी पश्चिमकडे पहिली मेट्रो सोमवार ते शुक्रवार सकाळी सहा वाजून ५८ वाजता, शनिवार सकाळी ०७.०२ वाजता तर रविवारी सकाळी ७.२ वाजता सुटेल. गुंदवलीकडे पहिली मेट्रो सोमवार ते शुक्रवार सकाळी सहा वाजून ५८ वाजता, शनिवारी सकाळी ०७.०६ वाजता तर रविवार सकाळी ०७.०१ वाजता सुटेल.
गुंदवलीकडे पहिली मेट्रो सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ०७.०१ वाजता, शनिवार सकाळी ०७.०२ वाजता तर रविवार सकाळी ०७.०४ वाजता सुटेल. गुंदवलीहून पहिली मेट्रो अंधेरी पश्चिमकडे सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ०७.०६, वाजता, शनिवार सकाळी ०७.०२ वाजता तर रविवार सकाळी ०७.०० वाजता सुटणार आहे.
मुंबई वन ॲपला लाखाचा प्रतिसाद
मुंबईकरांना एकाच मोबाईल ॲपचा वापर करून मेट्रो, मोनोरेल, लोकल ट्रेन, बेस्ट अशा वेगवेगळ्या ११ परिवहन सेवांचे सहजपणे तिकीट काढता यावे म्हणून एमएमआरडीएने मुंबई वन मोबाईल ॲप तयार केले असून अवघ्या तीन दिवसांत तब्बल एक लाखांहून अधिक नागरिकांनी हे ॲप डाऊनलोड केले आहे.
