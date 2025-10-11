दुचाकी अपघातात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू

दुचाकी अपघातात तरुणाचा मृत्यू
मनोर, ता. ११ (बातमीदार) ः पालघर तालुक्याच्या पूर्वेकडील दुर्वेस-सावरे रस्त्यावर एम्बुर गावाजवळ दुचाकी झाडाला धडकून स्वप्नील यादव (वय २२) या दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला.
वाडा तालुक्यातील हमरापूर गावचा रहिवासी असलेला स्वप्नील शनिवारी (ता. ११) दुपारी आपल्या दुचाकीवरून दुर्वेसच्या दिशेने जात होता. भरधाव वेगात असलेल्या दुचाकीवरील नियंत्रण सुटल्याने त्याची दुचाकी रस्त्यालगतच्या झाडाला धडकली. या अपघातात गंभीर जखमी झाल्यामुळे स्वप्नीलचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच मनोर पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी मनोर ग्रामीण रुग्णालयात पाठवला आहे. याप्रकरणी मनोर पोलिस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. स्वप्नील यादव याचे नुकतेच लग्न झाले होते. या अपघाती मृत्यूमुळे हमरापूर परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.