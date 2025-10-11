तीन महिन्यांपासून फरार आरोपी अखेर जेरबंद!
उल्हासनगर, ता. ११ (वार्ताहर) : उल्हासनगरातील पंजाबी कॉलनीत तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या हल्ल्यानंतर फरार दोन मुख्य आरोपी अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकले आहेत. गुप्त आणि नियोजनबद्ध कारवाईत करण राजपूत आणि सुमित डोलारे या दोघांना मध्यवर्ती पोलिसांनी अंबरनाथ परिसरातून अटक केली आहे.
पंजाबी कॉलनी परिसरात वाय-फाय सेवा देणारा तरुण जसप्रीत याच्यावर तीन महिन्यांपूर्वी धारदार शस्त्राने जीवघेणा हल्ला झाला होता. जसप्रीत आणि त्याच्या मदतीला आलेल्या विनोद चौहान या दोघांनाही गंभीर दुखापत झाली होती. घटनेच्या दिवशी जसप्रीत आपल्या परिचित रणजितसिंह सिद्धू याच्यासोबत जात असताना रस्त्यात उभी असलेली कार त्याच्या मार्गात आली. जसप्रीतने वाहन बाजूला करण्यास सांगताच कारमधील करण, विनोद आणि सुमित यांनी वाद घालत त्याच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला केला. हस्तक्षेप करणाऱ्या विनोद चौहानवरही वार केले. या गुन्ह्यातील आरोपींपैकी विनायक राजपूत आणि विपिन शर्मा यांना पोलिसांनी आधीच अटक केली होती; मात्र करण आणि सुमित हे दोघे फरार होते. गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी त्यांचा मागोवा घेत अंबरनाथ परिसरात सापळा रचून त्यांना अटक केली. या कारवाईत वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शंकर अवताडे, पोलिस निरीक्षक तुकाराम पादिर, सहाय्यक निरीक्षक महेश काळे, उपनिरीक्षक विलास मालशेटे; तसेच अंमलदार सुभाष सूर्यवंशी, किशोर काळे, प्रशांत धुळे आणि जितेंद्र चौधरी यांनी सहभाग घेतला. दोन्ही आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विठ्ठल बडे करीत आहेत. या कारवाईनंतर स्थानिक नागरिक आणि व्यापाऱ्यांनी पोलिसांच्या तत्परतेचे कौतुक केले आहे.
