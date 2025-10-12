तरुणाईचा सामाजिक संवाद रंगमंचावर
उल्हासनगर, ता. १२ (वार्ताहर) : उल्हासनगर कॅम्प क्र. ४ येथील एसएसटी महाविद्यालयाच्या बहुउद्देशीय सभागृहात विभागीय पथनाट्य स्पर्धा पार पडली. यात ठाणे विभागातील विविध महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनी सामाजिक विषयांवर प्रभावी सादरीकरणे करून रंगतदार लढत दिली. वाहतुकीचे नियम पालन, व्यसनमुक्ती आणि सामाजिक जबाबदारी यांसारख्या संवेदनशील विषयांवर मांडलेली नाटके प्रेक्षकांच्या मनाला भिडली आणि विचार करायला भाग पाडणारी ठरली.
स्पर्धेचे वैशिष्ट्य म्हणजे वाहतूक विभागाच्या सहकार्याने हा उपक्रम राबविण्यात आला होता. युवकांमध्ये वाहतुकीचे भान निर्माण करणे आणि सामाजिक जबाबदारीबाबत सजगता वाढवणे, हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश होता. स्पर्धेचे मूल्यमापन परीक्षक डॉ. तुषार वाकसे, प्रा. सुदर्शन पाटील आणि डॉ. हर्षदा दरेकर यांनी केले. एसएसटी महाविद्यालयाने दमदार सादरीकरणातून प्रथम क्रमांक पटकावत पुन्हा एकदा सामाजिक जाणिवेचा ठसा उमटवला. हिरानंदानी फार्मसी महाविद्यालय द्वितीय, तर एस.एच.एम. महाविद्यालय तृतीय क्रमांकावर राहिले. वेदांता महाविद्यालयाला उत्तेजनार्थ पारितोषिक देण्यात आले. कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून सहाय्यक पोलिस आयुक्त किरण बालवडकर, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेश शिरसाठ (उल्हासनगर वाहतूक विभाग) आणि वरिष्ठ निरीक्षक अनिल पडवळ (विठ्ठलवाडी वाहतूक विभाग) उपस्थित होते. एनएसएस ठाणे जिल्हा समन्वयक प्रा. जीवन विचारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रा. मयूर माथुर, प्रा. नम्रता सिंग आणि प्रा. स्नेहा गुप्ता यांच्या नेतृत्वात स्वयंसेवकांनी कार्यक्रमाचे उत्कृष्ट नियोजन केले.
एसएसटी महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉ. दीपक गवादे, डॉ. संतोष करमानी, एनएसएस विभागीय समन्वयक प्रा. निरज मिश्रा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य देवीदास जळकोटे उपस्थित होते. प्राचार्य डॉ. जे. सी. पुरस्वानी, आयक्यूएसी समन्वयक डॉ. खुशबू पुरस्वानी आणि ठाणे वाहतूक पोलिस उपायुक्त पंकज शिरसाठ यांच्या मार्गदर्शनाखाली या विभागीय पथनाट्य स्पर्धेचे यशस्वी आयोजन पार पडले. तरुणाईच्या सर्जनशीलतेतून साकारलेल्या या पथनाट्यांनी वाहतुकीचे भान - सुरक्षित जीवन हा संदेश ठळकपणे अधोरेखित केला, तर समाजात सकारात्मक बदलासाठी युवकांनीही आपला सहभाग नोंदवला.
