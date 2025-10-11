अनधिकृत जाहिरात कमानींकडे दुर्लक्ष
अनधिकृत जाहिरात कमानींकडे दुर्लक्ष
ठाणे पालिकेकडून न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : संपूर्ण ठाणे शहरात अनधिकृत जाहिरात कमानी आणि होर्डिंगबाजीने अतिक्रमण केले आहे. विशेषतः गणपती आणि नवरात्रोत्सवाच्या काळात राजकीय पक्ष आणि मंडळांनी मारुती रोड आणि गोखले रोडसारख्या वर्दळीच्या रस्त्यांवर बेकायदेशीर कमानी उभारल्या आहेत.
या गंभीर समस्येकडे ठाणे महापालिकेने दुर्लक्ष केल्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते अजित पाटील यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना निवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली आहे. पाटील यांचा आरोप आहे, की पालिकेने याकडे दुर्लक्ष करून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे. उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेवर सुनावणी देताना रस्त्यांवर कोणतेही अनधिकृत बांधकाम किंवा अतिक्रमण होऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. तरीसुद्धा ठाण्यात अनेक ठिकाणी या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याचे अजित पाटील यांनी आपल्या निवेदनातून लक्षात आणून दिले आहे.
पाटील यांनी निवेदनात म्हटले आहे, की नौपाडा प्रभाग समितीच्या हद्दीत व्यावसायिक तसेच इतर घटकांनी होर्डिंग, बॅनर, तात्पुरते शेड आणि बोर्डच्या स्वरूपात रस्त्यांवर अतिक्रमण केले आहे. यामुळे वाहतुकीला आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे.
...अन्यथा अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करणार
पालिका प्रशासनावर निष्क्रियतेचा आरोप करीत अजित पाटील यांनी प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. या अनधिकृत कमानी आणि अतिक्रमणामुळे केवळ वाहतूक कोंडीच होत नाही, तर पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचाही मुद्दा उपस्थित झाला आहे. पाटील यांनी तत्काळ सर्व अनधिकृत कमानी आणि अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
