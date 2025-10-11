प्रस्तावित वाढवण बंदराच्या ड्रिलिंग सर्वेक्षणाला गावकऱ्यांचा जोरदार विरोध,
प्रस्तावित वाढवण बंदराच्या ड्रिलिंग
सर्वेक्षणाला गावकऱ्यांचा विरोध
डहाणू, ता. ११ (बातमीदार)ः प्रस्तावित वाढवण बंदराच्या समुद्रातील ड्रिलिंग सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यासाठी आयटीडी सिमेंटेशन कंपनीचे अधिकारी वरोर गावच्या हद्दीत पोलिसांच्या फौजफाट्यासह ड्रिलिंगसाठी आले. बंदराचे काम सुरू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती असताना आणि ग्रामपंचायतीची कोणतीही परवानगी नसल्याने गावकऱ्यांनी रस्त्यावर ठाण मांडून निदर्शने केली.
ड्रिलिंगसाठी आणलेल्या गाड्या परत न्या, अशी घोषणाबाजी करून जनक्षोभ प्रक्षुद्ध झाला. यावर उपविभागीय पोलिस अधिकारी विकास नाईक यांनी शांतता प्रस्थापित केली. मात्र ड्रिलिंग गाड्या बाहेर जात असताना आंदोलनात घुसलेल्या काही समाजकंटकानी त्या अडवून आयटीडी कंपनीच्या अधिकाऱ्यास धक्काबुक्की केली. ड्रिलिंग सर्वेक्षण करणारच, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली. अखेर पालघर पोलिस अधीक्षक यतीश देशमुख यांनी घटनास्थळी धाव घेत समुद्रात १६ ठिकाणी ड्रिलिंग सर्वेक्षण करावयाचे असून, सर्वेक्षणाव्यतिरिक्त इतर कोणताही उपयोग केला जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील अटीस अधीन राहून सर्वेक्षण केले जाण्याचे लिखित पत्र ग्रामस्थांना दिल्यावर ग्रामस्थांनी ड्रिलिंग सर्वेक्षणाचा मार्ग मोकळा करून दिला.
