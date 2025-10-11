हनी ट्रॅपप्रकरणी संशयित अटकेत
सकाळ वृत्तसेवा
चंदगड, या. ११ : आमदार शिवाजी पाटील यांना मोबाइलद्वारे अश्लील मेसेज आणि फोटो पाठवून पैशांची मागणीप्रकरणी मांडेदुर्ग (ता. चंदगड ) येथील तरुणाला चितळसर पोलिसांनी ताब्यात घेतले. मोहन जोतिबा पवार असे त्याचे नाव आहे.
संशयित मोहनने दुसऱ्या व्यक्तीकडून आमदार पाटील यांचा मोबाईल नंबर मिळवून वर्षभरापासून त्यांना अश्लील मेसेज व फोटो पाठवत होता. त्याने सुरुवातीला चॅटिंग करून त्यांच्याशी मैत्री केली. संवाद वाढल्यानंतर तो विविध तरुणींचे अश्लील फोटो पाठवू लागला. त्यानंतर याच चॅटिंगचा आधार घेऊन राजकीय प्रतिमा मलीन करतो, अशी धमकी देत पैशाची मागणी करू लागला. पैसे न दिल्यास तुमची पोलिसात तक्रार करणार अशी धमकीही दिली. आमदार पाटील यांनी त्याचा नंबर ब्लाॅक केल्यानंतरही त्याने दुसऱ्या क्रमांकावरून त्रास देणे सुरूच ठेवले. शेवटी कंटाळून गुरुवारी आमदार पाटील यांनी अनाेळखी व्यक्तीविरोधात चितळसर पोलिसात गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर संशयीत मोहन याने आमदार पाटील यांच्या सावर्डे (ता. चंदगड) येथील कार्यालयात शरणागती पत्करली. याप्रकरणी आरोपीसह अन्य काही जणांचीही चौकशी केली जाणार आहे, अशी माहिती वागळे इस्टेट परिमंडळाचे उपायुक्त प्रशांत कदम यांनी दिली.
