जंजिराचा इतिहास क्यूआर कोडवर
पुरातत्व विभागाची पर्यटकांसाठी दृकश्राव्य मार्गदर्शिका
मुरुड, ता.१२ (बातमीदार)ः जंजिरा जलदुर्ग पाहण्यासाठी देश-विदेशातून लाखो पर्यटक येतात. शिडाच्या बोटींचा प्रवास अनुभवण्यासाठी अनेक पर्यटक खोराबंदर, दीघी, राजपुरी जेट्टीवरूनच जाणे पसंत करतात. पर्यटकांना वास्तुशास्राच्या अजोड नमुना, अपराजित किल्याचा इतिहास ज्ञात व्हावा म्हणून भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या मुंबई मंडळाने क्यआर कोडवर दृकश्राव्य मार्गदर्शिका उपलब्ध केली आहे.
२२ एकर परिसरात पहुडलेला कलाल बांगडी सम पंचधातुची तोफ, शत्रु पक्षाला प्रवेशद्वार सहजी दिसु नये असे बेमालूम तंत्र अशी वैशिष्टे असलेल्या जंजिरा किल्ल्याला ३५० वर्षांचा इतिहास आहे. छत्रपती शिवरायांना १४ वर्षे बिन्नीचे शिलेदार मोरोपंत पिंगळे, कोंडाजी फर्जंद सारखे लढवय्ये किल्ला सर करण्यासाठी झुंजवले. पण महाराजांना ही जंजिऱ्याच्या सिद्दीला नमवता आले नव्हते. अशी रंजक पार्श्वभूमी असलेल्या इतिहासाचे साक्षीदार होण्याची संधी आता पर्यटकांना मिळाली आहे. या किल्ल्याच्या प्रवेशद्वाराजवळील तिकीट बुकिंग कार्यालयाजवळ क्यआर कोड स्कॅन करून किल्ल्याची माहिती दृकश्राव्य मार्गदर्शिकेच्या माध्यमातून श्रवण करण्याची सुविधा दिली गेली आहे. या प्रणालीमुळे पर्यटकांना किल्ल्याची अचूक माहिती मिळत असल्याने पुरातत्त्व खात्याच्या अभिनव कल्पनेचे कौतुक होत आहे.
पाच मिनिटांत परिपूर्ण माहिती
जंजिरा किल्ला कधी, केव्हा आणि कोणत्या स्थापत्य शैलीत बांधला, तोफांची संख्या अशी माहिती पर्यटकांना मिळते. तसेच जंजिरा फोर्ट ई वॉक ऑडियो क्लिप ऐकू शकतील, असा विश्वास भारतीय पुरातत्व खात्याचे सहाय्यक संवर्धक अधिकारी बंजरंग येलीकर यांनी व्यक्त केला आहे.
