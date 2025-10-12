दुचाकी अपघातात दोघे जखमी
दुचाकी अपघातात दोघे जखमी
नवी मुंबई, ता.१२ (वार्ताहर): पामबीच मार्गे बेलापूरच्या दिशेने निघालेल्या दोन दुचाकी एकमेकांवर धडकल्याने दोन तरुण गंभीर जखमी आहेत. सारसोळे सिग्नलजवळ शुक्रवारी (ता.१०) मध्यरात्री ही घटना घडली.
नेरुळ सेक्टर-२० येथे राहणारा विशाल सूर्यवंशी (२८) शुक्रवारी मध्यरात्री १ च्या सुमारास पामबीचमार्गे नेरुळ येथे जात होता. सारसोळे सिग्नलजवळ त्याचे नियंत्रण सुटल्याने लोखंडी पाईपला धडल्याने गंभीर जखमी झाला. जखमी अवस्थेतील विशाल बेशुद्ध अवस्थेत असताना पाठीमागून आलेली दुसरी दुचाकीला धडकली होती. या अपघातात संकेत गरजे (२५) हा तरुण गंभीर जखमी आहे. तर त्याचे मित्र यश वंजारी (२३), प्रणव गाढवे (२३) किरकोळ जखमी आहेत. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर नेरुळ पोलिसांनी जखमींना बेलापूर येथील रुग्णालयात दाखल केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.