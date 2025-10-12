डिझेल चोरीच्या दोन घटना
डिझेल चोरीच्या दोन घटना
नवीन पनवेल, ता. १२ (बातमीदार)ः पनवेल तालुक्यातील शिरढोण परिसरात रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या २ ट्रेलरमधून ६५० लिटर डिझेलची चोरी केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी पनवेल शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
वडखळ ते वाडा असा प्रवास करणारा ट्रेलर चालक दिलीप कुमार हा आराम करण्यासाठी थांबला होता. यावेळी अज्ञातांनी त्याच्या ट्रेलरमधील ४५० लिटर तसेच बाजूला उभ्या असलेल्या आणखी एका ट्रेलरमधून २०० लिटर डिझेल चोरले आहे. याप्रकरणी पनवेल शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पनवेल परिसरातील अनेक ढाबे, हॉटेल परिसरात अशाच प्रकारे डिझेल, पेट्रोल चोरीचे प्रकार होत असल्याच्या तक्रारी आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.