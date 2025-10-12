महापालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांसोबत चर्चेनंतर सकारात्मक प्रतिसाद
कल्याण पूर्वेत मोफत तपासण्या देण्यासाठी पुढाकार
माजी नगरसेवक उदय रसाळ यांचा आरोग्य अधिकाऱ्यांशी चर्चा
कल्याण, ता. १२ (वार्ताहर) : कल्याण पूर्व परिसरातील लाखो रहिवाशांसाठी मूलभूत आरोग्य सुविधांचा अभाव ही समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना मोफत वैद्यकीय तपासण्या मिळाव्यात, या हेतूने माजी नगरसेवक उदय रसाळ यांनी पुढाकार घेत महानगरपालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा केली.
यादरम्यान मोफत एक्सरे, एमआरआय स्कॅन, सोनोग्राफी, लॅब टेस्ट यांसारख्या आवश्यक सेवांची मागणी करण्यात आली. परंतु, पालिकेच्या बजेटमध्ये थेट तरतूद नसल्यामुळे ही सेवा तत्काळ उपलब्ध करून देणे शक्य नसल्याचे आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपा शुक्ला यांनी स्पष्ट केले. कल्याण पूर्वेच्या गीता हरकिसनदास दलाल या महापालिका रुग्णालयात किंवा नवीन आरोग्य केंद्रात या सुविधा मोफत उपलब्ध करणे हे महानगरपालिकेचे प्राथमिक कर्तव्य असल्याचे रसाळ यांनी सांगितले. या उपक्रमाबाबत त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली असून, सीएसआर फंड वापरून ही योजना राबवण्यास सहमती दर्शवली असून धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर प्रस्ताव सादर केला जाईल, असे दीपा शुक्ला यांनी सांगितले.
