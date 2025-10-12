घोडबंदरवासियांसह ठाकरे गट आणि मनसे आक्रमक
वाहतूक कोंडीविरोधात पोलिसांना दिले निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : ठाण्यातील घोडबंदर मार्गावरील वाहतूक कोंडी ही नित्याचीच बाब झाली आहे. या कोंडीविरोधात घोडबंदरवासियांनी यापूर्वीही ठाकरे गट व मनसेसह आंदोलने केली. आंदोलनानंतर काही दिवस वाहतूक सुरळीत सुरु होते. परंतु, त्यानंतर पुन्हा परिस्थिती जैसे थे आहे. त्यात आता, पुन्हा घोडबंदर रस्त्यावरील खड्डे, सुरू असलेली प्रकल्पाची कामे यामुळे वाहतूक कोंडीबरोबरच अपघात होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी (ता. ११) नागरिकांनी पुन्हा कासारवडवली पोलिस ठाण्याबाहेर आंदोलन करत पोलिसांना मागणी पत्र दिले. त्याचबरोबर ठाकरे गट आणि मनसे पदाधिकाऱ्यांनीही याच प्रश्नी पोलिसांची भेट घेऊन त्यांना निवदेन दिले.
कासारवडवली हद्दीत नुकत्याच घडलेल्या अपघातांची सखोल चौकशी करण्यात यावी. रस्ते बांधकाम आणि दुरुस्तीबाबत जबाबदार ठेकेदार आणि अभियंत्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्यात यावे. निष्काळजीपणा आढळल्यास भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. गर्दीच्या वेळेत प्रमुख चौकांवर वाहतूक पोलिस तैनात करून वाहतुकीचे नियंत्रण राखावे. सुरू असलेल्या सर्व रस्ते कामांवर योग्य बॅरिकेडिंग, दिशादर्शक फलक व सुरक्षा उपाययोजना काटेकोरपणे लागू कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांनी पत्रात केली आहे. तर, दुसरीकडे घोडबंदर मार्गावरील रस्त्यावरील खड्डे, मुख्य आणि सेवा रस्ते जोडणी कामे, वाहतूक कोंडी यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. तसेच या ठिकाणी होणाऱ्या अपघातांना आळा बसावा, यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक नरेश मनेरा आणि मनसेचे पदाधिकाऱ्यांनी कासारवडवली पोलिसांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले आहे.
